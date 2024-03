Valanga azzurra nel maschile del 47° ITF Under 18 Città di Firenze

Giornata di grande tennis al Circolo del Tennis Firenze per gli ottavi di finale della 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze” con tanto pubblico sugli spalti a seguire gli scambi degli junior provenienti da tutto il mondo per conquistare il trofeo già vinto da numerosi top 10 del tennis sia a livello maschile che femminile. I quarti di finale sono in programma dalle 10 di sabato 30 marzo con ingresso libero al Ct Firenze in viale del Visarno.

“Una giornata dove abbiamo visto un tennis di qualità – spiega il direttore del torneo Giovanni Del Panta – molto bella la sfida tra la 14enne, numero due al mondo under 14 Ruchkina e l’austriaca Zimmer terminata 75 al terzo per la giocatrice più esperta ma il pubblico presente al circolo è rimasto folgorato da questa ragazzina di cui sentiremo parlare. Tra le italiane brava Gaia Maduzzi a vincere il suo match 64 al terzo. Nel maschile bene i nostri ragazzi con le vittorie abbastanza agevoli di Pierluigi Basile, Jacopo vasami e Daniele Rapagnetta ”.

A livello femminile giungono nei quarti due spagnole, due giocatrici della Repubblica Ceca e due austriache con un’ucraina e un’italiana come outsider. La numero uno del tabellone non ha problemi a sconfiggere 62 61 la toscana Anastasia Bertacchi e nei quarti affronterà l’austriaca Lilli Tagger, proveniente dalle qualificazioni, che ha avuto la meglio su Greta Petrillo per 46 75 60. Nel secondo quarto della parte alta troviamo la nostra Gaia Maduzzi (5) che ha superato la Ceca Krejcova 61 16 64 ed affronterà la spagnola Neus Torner Sensano che ha eliminato la numero 4, la Ceca Tichackova con un facile 63 62. Nella parte bassa prosegue il cammino dell’ucraina, numero sei del seeding, Yelyzaveta Kotliar che supera 64 67 61 la spagnola Perez ed ora sfiderà la Ceca Julie Pastikova (3) che in poco meno di un’ora sconfigge la serba Petkovic. Molto bella la sfida tra la giovanissima Ruchkina e l’austriaca Zimmer con affermazione della seconda per 61 26 75 e a sorpresa giocherà con la spagnola Meritxell Teixido Garcia brava ad avere la meglio sulla tedesca numero due del tabellone Julia Stusek per 62 26 61.

A livello maschile il tabellone è a tinte azzurre con ben tre giocatori che si sono qualificati per i quarti di finale e gli incontri non si sono ancora conclusi. Pierluigi Basile ha superato il Ceco Jan Klimas, numero 3 del seeding, con un perentorio 62 62 e in un derby azzurro se la vedrà nei quarti con Jacopo Vasami bravo ad avere la meglio sullo spagnolo Roger Pascual Ferra [7] per 63 63. Conferma la sua quarta testa di serie Daniele Rapagnetta [4] superando lo spagnolo Rafael Segado Esteve 64 62.

Nel torneo di doppio maschile i primi favoriti sono la coppia spagnola Izan Almazan Valiente e Roger Pascual Ferra mentre le seconde teste di serie sono il duo italiano composto da Vito Antonio Darderi insieme ad Andrea De Marchi.

Nel femminile è la coppia Ceca- tedesca la favorita e vede insieme Lucie Urbanova e Julia Stusek. Mentre le seconde teste di serie sono le due giocatrici della Repubblica Ceca

Julie Pastikova e Magdalena Smekalova.

Il direttore del torneo è il maestro Giovanni Del Panta mentre come giudice arbitro della

manifestazione è stato designato Sebastiano Cavarra.

Quarti di finale:

Femminile:

CZE Lucie Urbanova [1] b ITA Anastasia Bertacchi 62 61

AUT Lilli Tagger (Q) b ITA Greta Petrillo 46 75 60

ESP NeusTorner Sensano b CZE Eliska Tichackova [4] 63 62

ITA Gaia Maduzzi [5] b CZE Tereza Krejcova 61 16 64

UKR Yelyzaveta Kotliar [6] b ESP Claudia Ferrer Perez 64 67 61

CZE Julie Pastikova [3] b SRB Lana Petkovic 61 61

AUT Alexandra Zimmer b KSENIIA RUCHKINA (Q) 61 26 75

ESP Meritxell Teixido Garcia b GER Julia Stusek [2] 62 26 61

tabellone maschile

ITA Andrea De Marchi [1] ESP Andres Santamarta Roig

FRA Raphael Vaksmann (Q) ESP Sergio Planella Hernandez [5]

ITA Pierluigi Basile b CZE Jan Klimas [3] 62 62

ITA Jacopo Vasami b ESP Roger Pascual Ferra [7] 63 63

ITA Gabriele Crivellaro (WC) AUT Nico Hipfl

ITA Daniele Rapagnetta [4] b ESP Rafael Segado Esteve 64 62

SGP Bill Chan [6] UKR Glib Sekachov (Q)

USA Carel Aubriel Ngounoue FIN Oskari Paldanius