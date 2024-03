Sinner devastante, maltratta Medvedev in semifinale al Masters 1000 di Miami (Sintesi video della partita)

Impressionante. Jannik Sinner si è abbattuto su Daniil Medvedev con la potenza di un urgano F5, uno di quelli che a Miami conoscono fin troppo bene. Stavolta per fortuna a farne le spese è “solo” il russo, uscito dal campo a testa bassa, inferocito e deluso per la durissima lezione subita dall’azzurro che in 69 minuti (!) gli lascia la miseria di tre game, per il 6-1 6-2 conclusivo nella prima semifinale del Masters 1000 di Miami. Sinner ha disputato una partita stellare. Ha alzato in modo mostruoso il livello rispetto agli match disputati nel torneo, dando così la netta sensazione di aver affrontato gli avversari precedenti al 50, 60% del suo potenziale, non di più. Si è davvero “Djokovicizzato”: pare quasi incerto nei primi match, arriva lo scontro con uno dei più forti, che va in campo baldanzoso visto quel che aveva mostrato Sinner nel torneo… senza fare i conti con Jannik, che alza la potenza, profondità e intensità di gioco fino alle stelle, diventando imprendibile, intrattabile.

Jannik l’ha vinta giocando un match perfetto, ha servito modo clamoroso, ha colpito la palla col diritto con una combinazione di potenza e profondità impressionanti, andando a sfidare proprio il diritto del russo. Questa è stata la chiave del match: Medvedev ha provato replicare l’ottima partenza della finale di Melbourne, super offensivo e stazionando molto vicino alla riga di fondo, per allontanare Sinner all’indietro. Una tattica sulla carta ottima, ma Jannik è stato un muro, allucinante come sia riuscito a colpire di contro balzo con ancor più potenza e mettendo la palla sistematicamente sul diritto del russo a un palmo dalla riga di fondo, non dandogli il tempo di aprire e lavorare il colpo. Sono arrivati copiosi gli errori di Daniil col diritto (saranno ben 14, a fronte di soli 3 vincenti), ma più dei punti diretti questa situazione tattica ha letteralmente mandato in bambola il moscovita, che pure al servizio ha cavato un pugno di mosche per la reattività clamorosa di Sinner. “È un tipo di magia” diceva Connor MacLeod (Christopher Lambert) nel film Highlander… la magia è stata quella della racchetta di Jannik, che magicamente ha agganciato tante prime palle dandogli il centro del campo, il tempo di gioco e così sfondando la resistenza del rivale. Col rovescio cross l’azzurro è stato una macchina e col diritto stretto ha trovato angoli irreali. Tutto ha provato e tutto ha funzionato nel gioco di Sinner. Nelle ultime loro sfide si era dovuto spremere a tutta per vincere, reggere fisicamente, cercare variazioni e inventarsi novità per scardinare la resistenza del forte rivale. Nella semi di Miami non ce n’è stato bisogno, il pressing asfissiante dalla riga fondo, costruito con colpi potenti, continui e profondi, è stato troppo per Medvedev, disarmato, a tratti umiliato. Un Sinner incredibile per prepotenza, una tracotanza tecnica e fisica che ha lasciato stupefatti.

.

Una partita così dominante era del tutto inattesa. Visto il Sinner del torneo, si temeva che l’assalto del russo potesse avere la meglio, o almeno che la partita sarebbe state l’ennesima durissima maratona. Jannik invece ha perso il match di petto, ha spinto tantissimo, non ha sbagliato quasi niente (3 errori per le statistiche ATP, 12 per TennsTv, ma poco cambia alla fine) e ha servito talmente bene da respingere ogni tentativo di rimonta di Daniil. 64% di prime palle in campo, vincendo ben l’80%, ma il numero irreale è quello in risposta, dove Jannik ha portato a casa quasi la metà dei punti contro la prima di servizio del russo. Questo è il dato che meglio esprime l’incredibile prestazione dell’italiano. Ha concesso 3 palle break, le ha cancellate tutte con assoluta sicurezza. Proprio la parola sicurezza ben fotografa la partita. Sinner ha giocato un tennis stellare senza dare la sensazione di essere al limite, ha controllato ogni aspetto del gioco e del campo, pure la testa del rivale, che in più occasioni si è rivolto al proprio angolo dicendo “ma che posso fare”. Le ha provate tutte Daniil, ha rallentato, ha indietreggiato la sua posizione.. niente Sinner lo ha infilato con traiettorie strette. Ha provato a venire a rete… il passante del nostro è stato mortale. È un tennista completo e cerebrale Medvedev, ma ogni suo tentativo di interrompere il flusso, l’ondata di Sinner è andata a sbattere contro la sostanza e qualità dell’azzurro.

Domenica Sinner gioca la terza finale al Miami Open, contro il vincente di Zverev – Dimitrov. C’è anche il n.2 del ranking in palio, in caso di vittoria. Ma la verità un’altra: in questo momento solo il computer dell’ATP non certifica il fatto che Sinner è il n.1 del mondo.

Marco Mazzoni

La cronaca

L’undicesima sfida Sinner – Medvedev inizia con un Ace di Jannik. Il primo lungo scambio lo vince Daniil, guadagna campo e spinge bene col diritto lungo linea. Staziona molto vicino alla riga di fondo il russo nel primo game, gioca molto sulla propria posizione per destabilizzare l’avversario. Chiude il game a 30 l’azzurro, decisivo l’apporto del servizio. Ottima profondità di Jannik, col diritto trova in quest’avvio una gittata nettamente superiore agli altri incontri del torneo. Un errore col diritto del russo, un po’ affrettato l’affondo, gli costa il 30-40 e palla break. Rimedia con un Ace al T, perfetto, con curva impressionante. Strappa una seconda chance Jan con un passante perentorio col diritto dopo un passantino lento precedente. Niente, ancora servizio ingestibile di Meddy. IL BREAK arriva alla terza chance! Stavolta si scambia, comanda il russo, poi sfortunato con un nastro che impenna la palla, l’inerzia gira e l’azzurro trova un cross di diritto talmente stretto da essere imprendibile. Fantastica la manualità di Jannik nel rallentare e angolare, da maestro. 2-0 e servizio. Immediata la reazione di Medvedev, risponde aggressivo e attacca. 15-30 e poi 15-40 con un diritto molto profondo che sorprende l’azzurro a destra. Uff, regala Daniil col diritto sulla seconda chance, era in comando ma la spedisce a mezza rete. Quanto rischia con la seconda palla Sinner… rischia il doppio fallo ma comanda e sposta tanto il rivale. 4 punti di fila un eccellente 3-0. Tutt’altro avvio rispetto agli altri match del torneo. IMPRESSIONANTE quanto Jannik ha alzato il livello rispetto alle partite precedenti del Miami Open. Spinge tanto Medvedev, ma il muro di Sinner è durissimo, lo costringe a giocare sempre un punto in più, a prendersi rischi col diritto, che al momento non va, perché Jannik gli gioca da quel lato terribilmente profondo. Fantastico il diritto profondo sul diritto del russo, e poi via contro piede. 30-40 e palla break per il doppio allungo… Stavolta Daniil regge la velocità notevolissima nello scambio, è Jannik a sbagliare per primo. Sinner ha una seconda chance, ma stavolta è lui a cedere col diritto, l’ha giocato meno intenso. Medvedev sembra incapace di trovare una via per fare il punto. Un erroraccio col rovescio gli costa un’altra palla break. Come se gioca JAAAANNIK!!! Due lungo linea, uno di diritto e poi di rovescio, sballotta il rivale e l’infila con un attacco col contagocce. PERFETTO. 4-0 Sinner, inizio devastante, che con un game liscio come l’olio vola 5-0. Cinque Zero a un Medvedev tutt’altro che dimesso, che non riesce a uscire vivo nello scambio e sbaglia perché non trova pertugi praticabili. Finalmente Daniil entra in partita, con un buon turno di servizio, un po’ anche lasciato in riposta dall’azzurro, muove lo score. Sinner serve per il set, cerca pure un serve and volley improvviso, con Medvedev che ora risponde dai teloni. La musica non cambia, 40-0 e tre set point. Vola via la risposta, 6-1 Sinner, 33 minuti. Dominio così totale che si stenta a crederlo visto i durissimi precedenti tra i due. Numeri spaziali al servizio di Jannik, due palle break annullate, ha vinto il 53% di punti sulla prima di Medvedev. Di cosa stiamo parlando…

Secondo set, Medvedev to serve. Ma il servizio non gli porta punti facili, col diritto continua a sbagliare, sotto assedio della profondità di Jannik. Con un cross di diritto ASSURDO per angolo e velocità, Sinner vola 0-40. NO, NON CI CREDO!!! Che risposta Sinner, di rovescio in allungo, sulla riga. BREAK Sinner. Mostruoso… Non si può giocare a tennis meglio di così. Non si può giocare a tennis più duro e consistente di così. Medvedev è infuriato col suo angolo, Cervara prova a incitarlo, ma Sinner è il DJ, tutto prova e tutto gli riesce. 10 punti di fila… La frustrazione totale porta Daniil a tirare una risposta a tutta, si prende finalmente un punto, sparuto lampo in una giornata per lui terribile. Sinner martella con servizio e diritto, ennesimo vincente di una sinfonia maestosa. 2-0 Sinner. Medvedev ha l’atteggiamento di chi non ci crede più. Gioca un punto dopo l’altro come per scappare da questo supplizio. Alla fine tirando tutto a tutta qualcosa ottiene, vince un altro game, 1-2. Il suo problema è trovare un eccellente game in risposta per riaprire almeno il set, ma Sinner sta servendo benissimo, ha perso appena 7 punti al servizio in tutto il match… diventano 8 con un doppio fallo. Poco male, rimedia con un Ace al centro imprendibile. Sbaglia un diritto in scambio Sinner, rarissimo errore, e sul 30 pari il russo trova un gran diritto d’attacco sulla riga. Attenzione, palle break Medvedev sul 30-40. Servizio esterno e diritto lungo linea potentissimo. Sfonda Jannik, quindi due Ace con traiettorie strettissime. Regge mentalmente alla difficoltà e rilancia. 3-1 e gioca in modo sublime col diritto, come passa da difesa a attacco… 15-40, due palle per il doppio allungo. Medvedev getta la spugna, prova un rovescio lungo linea per scappare dalla morsa di Jannik, un pressing mortale. BREAK Sinner, 4-1 pesante. Daniil prova di nuovo a retrocedere, ad alzare la parabola, a rispondere profondo… le prova tutte ma niente funziona. Lo sguardo di Cervara è la foto della partita, è disorientato. Qualsiasi contromossa il suo pupillo ha provato, a Sinner ha fatto solletico. Uno scambio feroce chiude il sesto game, 5-1 Sinner, regge alla massima velocità e il russo sbaglia. Allarga le braccia, ma che posso fare… Solo scappare dal campo il prima possibile. Il 20esimo errore, un diritto tirato fuori 4 metri, lascia sgomento il pubblico, e provoca pure qualche fischio. Ne segue un altro, ancor più brutto. Arriva una rara stecca di Sinner, Medvedev ne approfitta col servizio e si porta 2-5. Trova un paio di ottime accelerazioni in risposta il russo, si porta 0-30, è uno score inedito nel match. Si butta a rete Sinner per togliere l’iniziativa al rivale. 30 pari. Brutto game al servizio, la prima palla non entra, ma il rovescio è spaventoso… esce dalla diagonale con un lungo linea profondissimo. Sbaraglia Medvedev, Match Point! Chiude con un diritto d’attacco preciso. Devastante Sinner. Freddina la stretta di mano, evidente la delusione di Daniil, mai sconfitto così duramente da Jannik. Prestazione strepitosa dell’azzurro, è in finale a Miami per la terza volta. Aspetta Zverev o Dimitrov. In palio il secondo M1000 in carriera, e pure il n.2 del mondo.

Medvedev – Sinner (6-4)



ATP Miami Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 1 2 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 1-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-4 → 0-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Sinner 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Medvedev (🇷🇺) vs Sinner (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 199 vs 306

– Aces: 3 vs 7

– Double Faults: 2 vs 1

– First Serve: 32/50 (64%) vs 30/47 (64%)

– 1st Serve Points Won: 17/32 (53%) vs 24/30 (80%)

– 2nd Serve Points Won: 7/18 (39%) vs 10/17 (59%)

– Break Points Saved: 3/3 (100%) vs 5/9 (56%)

– Service Games Played: 7 vs 8

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 6/30 (20%) vs 15/32 (47%)

– 2nd Serve Return Points Won: 7/17 (41%) vs 11/18 (61%)

– Break Points Converted: 0/3 (0%) vs 4/9 (44%)

– Return Games Played: 7 vs 8

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 5/13 (38%) vs 4/6 (67%)

– Winners: 7 vs 17

– Unforced Errors: 9 vs 3

– Service Points Won: 24/50 (48%) vs 34/47 (72%)

– Return Points Won: 13/47 (28%) vs 26/50 (52%)

– Total Points Won: 37/97 (38%) vs 60/97 (62%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 207 km/h (128 mph) vs 213 km/h (132 mph)

– 1st Serve Average Speed: 190 km/h (118 mph) vs 202 km/h (125 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 156 km/h (96 mph) vs 151 km/h (93 mph)