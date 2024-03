Jannik Sinner potrebbe uscire da Miami con l’Inedito Secondo Posto nel Ranking ATP (oggi alle ore 20 italiane la sfida con Medvedev)

Potrebbe essere in arrivo un cambiamento significativo sul podio del ranking ATP. La sconfitta di Carlos Alcaraz nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami potrebbe avere ripercussioni collaterali per l’attuale numero due del mondo, lasciando lo spagnolo in una posizione vulnerabile rispetto a Jannik Sinner.

Il calcolo è molto semplice. Se l’italiano dovesse conquistare il Miami Open, salirebbe al secondo posto della classifica mondiale maschile per la prima volta nella sua carriera, costringendo Carlitos a lasciare la top 2 per la prima volta in più di un anno e mezzo, curiosamente da quando vinse gli US Open nel 2021, saltando direttamente dalla quarta alla prima posizione.

Anche Daniil Medvedev è in attesa di avvicinarsi alla lotta per i primi tre posti. L’avversario di Sinner in semifinale cerca di difendere il titolo a Miami e di sfruttare le uscite anticipate rispetto all’edizione dell’anno scorso di Alcaraz e Sinner.

Legend - Ultimo aggiornamento: 29-03-24 08:44 N.B. La presente classifica è aggiornata in tempo reale con i punti conquistati nei tornei dello Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF (maschili e femminili). I punti dei tornei ITF Future maschili e quelli femminili con un montepremi inferiore a 50.000$ sono computati dall'ATP e WTA con una settimana di ritardo. La presente classifica rispecchia questa particolarità, aggiungendo così i punti ITF acquisiti nei tornei della scorsa settimana e non nei tornei della settimana in corso, come avviene per tutti gli altri. Pos LIVE Posizione attuale, differenza - Nome giocatore Nazione Punti LIVE Punti attuali Punti in entrata Nome torneo Punti in uscita Nome torneo 1 1, 0 Best: 1 Novak Djokovic SRB, 22.05.1987 9725 9725 - -0 (-) ATP Masters 1000 Miami (20-03-2023) Reset 2 2, 0 Best: 1 Carlos Alcaraz ESP, 05.05.2003 8645 8805 +200 (Quarterfinals) Miami (Eliminato) -360 (SF) ATP Masters 1000 Miami (20-03-2023) Quarterfinals Semifinals Final Winner Reset 3 3, 0 Best: 3 Jannik Sinner ITA, 16.08.2001 8110 8310 +400 (Semifinals) Miami -600 (F) ATP Masters 1000 Miami (20-03-2023) Semifinals Final Winner Reset 4 4, 0 Best: 1 Daniil Medvedev RUS, 11.02.1996 7165 7765 +400 (Semifinals) Miami -1000 (W) ATP Masters 1000 Miami (20-03-2023) Semifinals Final Winner Reset 5 5, 0 Best: 2 Alexander Zverev GER, 20.04.1997 5370 5060 +400 (Semifinals) Miami -90 (SF) Geneva (22-05-2023) Semifinals Final Winner Reset 6 6, 0 Best: 5 Andrey Rublev RUS, 20.10.1997 4890 4970 +10 (Second Round (Bye)) Miami (Eliminato) -90 (R16) ATP Masters 1000 Miami (20-03-2023) Second Round Third Round Fourth Round Quarterfinals Semifinals Final Winner Reset 7 7, 0 Best: 4 Holger Rune DEN, 29.04.2003 3795 3875 +10 (Second Round (Bye)) Miami (Eliminato) -90 (R16) ATP Masters 1000 Miami (20-03-2023) Second Round Third Round Fourth Round Quarterfinals Semifinals Final Winner Reset 8 8, 0 Best: 2 Casper Ruud NOR, 22.12.1998 3615 3560 +100 (Fourth Round) Miami (Eliminato) -45 (R32) ATP Masters 1000 Miami (20-03-2023) Fourth Round Quarterfinals Semifinals Final Winner Reset 9 9, 0 Best: 8 Hubert Hurkacz POL, 11.02.1997 3425 3370 +100 (Fourth Round) Miami (Eliminato) -45 (R32) ATP Masters 1000 Miami (20-03-2023) Fourth Round Quarterfinals Semifinals Final Winner Reset 10 10, 0 Best: 9 Alex de Minaur AUS, 17.02.1999 3355 3300 +100 (Fourth Round) Miami (Eliminato) -45 (R16) Beijing (25-09-2023) Fourth Round Quarterfinals Semifinals Final Winner Reset





Marco Rossi