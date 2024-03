Alexander Zverev riconquista le Semifinali a Miami (sintesi Video della partita)

Alexander Zverev, numero cinque del mondo e finalista dell’Open di Miami nel 2018, ha confermato questo giovedì il suo ritorno alle semifinali dell’ATP Masters 1000 nordamericano, precisamente per la prima volta da quando fu finalista in quell’edizione di sei anni fa, perdendo all’epoca contro il gigante locale John Isner.

Il tedesco di 26 anni, campione olimpico e ex numero due ATP, ha sconfitto nei quarti di finale il sorprendente ungherese Fabian Marozsan, 57º nel ranking mondiale e una delle rivelazioni del torneo, con il punteggio di 6-3 7-5, in un incontro in cui non ha subito break, affrontando solo due palle break. Questa è la 17ª semifinale in carriera per Zverev nei tornei Masters 1000, la seconda in questo evento e la prima da’Indian Wells 2023. Nelle semifinali, Zverev attende il vincitore dell’incontro tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due ATP, e il bulgaro Grigor Dimitrov, 12º del ranking.

ATP Miami Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 6 7 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 3 5 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Marozsan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

Zverev (🇩🇪) vs Marozsan (🇭🇺)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 301 vs 259

– Aces: 6 vs 8

– Double Faults: 0 vs 1

– First Serve: 46/62 (74%) vs 48/73 (66%)

– 1st Serve Points Won: 37/46 (80%) vs 33/48 (69%)

– 2nd Serve Points Won: 7/16 (44%) vs 12/25 (48%)

– Break Points Saved: 2/2 (100%) vs 4/7 (57%)

– Service Games Played: 10 vs 11

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 15/48 (31%) vs 9/46 (20%)

– 2nd Serve Return Points Won: 13/25 (52%) vs 9/16 (56%)

– Break Points Converted: 3/7 (43%) vs 0/2 (0%)

– Return Games Played: 11 vs 10

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 8/13 (62%) vs 9/17 (53%)

– Winners: 20 vs 29

– Unforced Errors: 5 vs 8

– Service Points Won: 44/62 (71%) vs 45/73 (62%)

– Return Points Won: 28/73 (38%) vs 18/62 (29%)

– Total Points Won: 72/135 (53%) vs 63/135 (47%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 215 km/h (133 mph) vs 203 km/h (126 mph)

– 1st Serve Average Speed: 204 km/h (126 mph) vs 187 km/h (116 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 166 km/h (103 mph) vs 156 km/h (96 mph)