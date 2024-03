Jannik Sinner parla dopo l’accesso alle semifinali di Miami: “Sento l’affetto della gente, c’è molto più tifo rispetto ad un anno fa” (Video intervista)

Jannik Sinner: “Non sapevo esattamente cosa aspettarmi dal match di oggi , lo conoscevo ma in un match le cose sono diverse. Nei primi game ho studiato un po’ il mio avversario ho visto cosa potevo fare di diverso tecnicamente per metterlo in difficoltà. Ho iniziato bene, l’ho brekkato subito ma lui ha ripreso subito il break, è stato un primo set combattuto e complicato per entrambi. Ho iniziato bene con il break. Poi però ha fatto immediatamente il controbreak. Poi dopo è stato davvero impegnativo per lui ma anche per me. Dopo aver vinto il primo set, mi sono sentito un po’ più libero nel colpire la palla, e penso che questo abbia fatto la differenza oggi.

Ma dopo aver vinto il primo set, infatti, mi sono sentito meglio e ho giocato più libero. Lui è un ottimo giocatore, si muove molto velocemente, ha un gran fisico e ha un ottimo timing sulla palla. Inoltre è molto bravo a rete, è completo e sono certo che farà un’ottima stagione. Sono felice per lui, per questo suo primo grande risultato in un 1000. La partenza un po’ lenta ci può stare ma nulla di cui preoccuparsi.

Sento l’affetto della gente, c’è molto più tifo rispetto ad un anno fa, ma non solo per me, è così per tutti gli italiani. Ci fa piacere, proviamo a dare anche a loro una bella emozione, così come noi proviamo emozioni ogni volta che scendiamo in campo. Diciamo che è un gioco di squadra.”

“Dovesse essere Daniil, difficile ovviamente, Ha fatto finale a Indian Wells, è in fiducia, e qui ha vinto lo scorso anno. Sarà un match tecnico e dovrò farmi trovare pronto ad eventuali novità, sono certo che dopo la finale agli Australian Open cambierà qualcosa. Jarry serve bene e potente, non ha paura a tirare forte. E’ aggressivo e se ne ha la possibilità va a rete. Sarebbe una partita difficile, una bella semifinale. Stasera vedrò il match e domani imposterò l’allenamento in base a chi vince”.

Parlando dell’importanza di riprendersi dopo la sconfitta a Indian Wells, Sinner vede ogni torneo come una nuova sfida e un’opportunità. “Di nuovo qui in semifinale è già un grande risultato. Aspetto con impazienza il prossimo round, perché sarà un match davvero difficile,” ha affermato.

La conversazione si è poi spostata sul tennis in Italia, dove Sinner ha evidenziato la presenza di ottime strutture, allenatori, preparatori fisici e fisioterapisti. Ha lodato il sistema di tornei italiani, dalla categoria junior fino agli ATP, che offre ai giocatori la possibilità di competere a livello nazionale senza la necessità di viaggiare costantemente. Sinner, tuttavia, ha espresso il suo interesse anche per esperienze internazionali, ritenendo che offrano una prospettiva diversa e possono arricchire.