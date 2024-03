Epica battaglia a San Luis Potosi: Anca Todoni vince uno degli Incontri più surreali della stagione (Video)

Nel WTA 125 di San Luis Potosi, in Messico, ha ospitato martedì sera uno degli incontri più surreali della stagione! La rumena Anca Todoni ha ottenuto una delle migliori vittorie della sua carriera, battendo l’ex top 50 Sara Sorribes Tormo in modo assolutamente epico!

La tennista dell’Est Europa ha prevalso sulla spagnola con il punteggio di 5-7, 7-5 7-6(5), in una incredibile battaglia di 4 ore e 15 minuti, dopo aver salvato un match point. L’ultimo set è stato il più surreale, durando un’ora e 34 minuti, più di molti incontri completi!

