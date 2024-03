Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 8. Vince Alexander Zverev. Continua il sogno Fabian Marozsan. Dimitrov elimina Hurkacz (Video)

Alexander Zverev, numero cinque del mondo, ha confermato martedì sera il suo ritorno ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami, torneo in cui fu finalista nel 2018, perdendo allora la finale contro John Isner.

Nella replica della finale olimpica di Tokyo, il tedesco di 26 anni ha nuovamente sconfitto il russo Karen Khachanov, numero 16 ATP, 27 anni, con il punteggio di 6-1 6-4, in un incontro che ha dominato completamente, risolvendolo in 69 minuti. Zverev ha perso soltanto nove punti sul proprio servizio durante tutto l’incontro e non ha affrontato alcun break point. Nei quarti di finale affronterà per la prima volta l’ungherese Fabian Marozsan, numero 59 ATP.

Marozsan, l’ungherese attualmente 59º nel ranking mondiale e che si è rivelato una delle rivelazioni dell’Open di Miami, continua a incantare allo Hard Rock Stadium e martedì si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 americano, i suoi secondi in tornei di questa categoria, dopo Shanghai 2023.

Il ventiquattrenne ungherese, che ha guadagnato l’attenzione nell’ultimo anno, soprattutto dopo aver eliminato a sorpresa Carlos Alcaraz a Roma, ha sconfitto agli ottavi di finale a Miami l’australiano Alex De Minaur, numero 10 ATP e una delle figure di spicco della stagione fino a questo momento, con il punteggio di 6-4, 0-6 6-1, in un incontro risolto in meno di due ore. Questa è stata la sua seconda vittoria nel torneo su un top 10, dopo aver battuto il danese Holger Rune (numero 7) al secondo turno.

Grigor Dimitrov, numero 12 del mondo, prosegue la sua eccellente stagione 2024 e si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami, dopo aver superato una battaglia estremamente combattuta contro Hubert Hurkacz.

Il match tra i due è stato il migliore della giornata, ma alla fine è stato il bulgaro a prevalere con i punteggi di 3-6, 6-3 7-6(3), dopo 2 ore e 45 minuti di gioco.

Con questo risultato, Dimitrov ha raggiunto un traguardo notevole: è diventato il nono giocatore in attività a raggiungere i quarti di finale in tutti i tornei ATP 1000.

Il suo prossimo avversario sarà Carlos Alcaraz.

Elena Rybakina, numero quattro del ranking WTA e campionessa in carica dell’Open di Miami, ha fatto un ulteriore passo verso la difesa del titolo di uno dei maggiori tornei al mondo, qualificandosi nuovamente per le semifinali della competizione disputata all’Hard Rock Stadium.

La ventiquattrenne kazaka, campionessa di Wimbledon nel 2022 e già vincitrice di due titoli nel 2024 (Brisbane e Abu Dhabi), ha sconfitto in un emozionante duello dei quarti di finale la greca Maria Sakkari, numero 9 del mondo e recentemente finalista a Indian Wells, con il punteggio di 7-5, 6-7(4) 6-4, in un match di quasi tre ore che avrebbe potuto essere risolto in due set, visto che aveva avuto due match point nel secondo parziale. Rybakina si scontrerà con Victoria Azarenka, ex numero uno del mondo e campionessa di questo torneo per tre volte, nelle semifinali di giovedì. Sarà il quarto incontro tra le due, con Rybakina che ha vinto i tre precedenti.

ATP Miami Dominik Koepfer Dominik Koepfer 6 0 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 7 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Koepfer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

1. Dominik Koepfervs [3] Daniil Medvedev

2. [27] Victoria Azarenka vs Yulia Putintseva (non prima ore: 19:00)



WTA Miami Victoria Azarenka [27] Victoria Azarenka [27] 7 1 6 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 6 6 3 Vincitore: Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Victoria Azarenka 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 5*-3 6*-3 6-4* 6-6 → 7-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [1] Carlos Alcaraz vs [23] Lorenzo Musetti (non prima ore: 20:30)



ATP Miami Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Lorenzo Musetti [23] Lorenzo Musetti [23] 3 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. [8] Maria Sakkari vs [4] Elena Rybakina (non prima ore: 00:00)



WTA Miami Maria Sakkari [8] Maria Sakkari [8] 5 7 4 Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 7 6 6 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 3-1* 3-2* 3*-3 4*-3 4-4* 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. [4] Alexander Zverev vs [15] Karen Khachanov (non prima ore: 01:30)



ATP Miami Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 6 6 Karen Khachanov [15] Karen Khachanov [15] 1 4 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tomas Machac vs Matteo Arnaldi



ATP Miami Tomas Machac Tomas Machac 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 3 3 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Machac 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 40-A 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [7] Casper Ruud vs [22] Nicolas Jarry



ATP Miami Casper Ruud [7] Casper Ruud [7] 6 3 Nicolas Jarry [22] Nicolas Jarry [22] 7 6 Vincitore: Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. Christopher O’Connell vs [2] Jannik Sinner



ATP Miami Christopher O'Connell Christopher O'Connell 4 3 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 0-0 → 1-0

4. [11] Grigor Dimitrov vs [8] Hubert Hurkacz (non prima ore: 20:30)



ATP Miami Grigor Dimitrov [11] Grigor Dimitrov [11] 3 6 7 Hubert Hurkacz [8] Hubert Hurkacz [8] 6 3 6 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 2-2* ace 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [9] Alex de Minaur vs Fabian Marozsan (non prima ore: 00:00)



ATP Miami Alex de Minaur [9] Alex de Minaur [9] 4 6 1 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 0 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 1-2 → 1-3 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Marozsan 15-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

6. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs [ALT] Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands



Il match deve ancora iniziare

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Ashlyn Krueger / Sloane Stephens vs [OSE] Linda Noskova / Xiyu Wang



WTA Miami Ashlyn Krueger / Sloane Stephens Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 1 6 10 Linda Noskova / Xiyu Wang Linda Noskova / Xiyu Wang 6 4 1 Vincitore: Krueger / Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-1 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 10-1 1-0 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 7-1 8-1 9-1 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Linda Noskova / Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Linda Noskova / Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Linda Noskova / Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Linda Noskova / Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 0-2 → 1-2 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Linda Noskova / Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Linda Noskova / Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Linda Noskova / Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Linda Noskova / Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Ashlyn Krueger / Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. Asia Muhammad / Alycia Parks vs A. Kalinina / D. Yastremska or N. Melichar-Martinez / E. Perez (non prima ore: 17:30)



WTA Miami Asia Muhammad / Alycia Parks Asia Muhammad / Alycia Parks 5 6 10 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 7 3 6 Vincitore: Muhammad / Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 6-10 1-0 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 7-6 8-6 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Asia Muhammad / Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Asia Muhammad / Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Asia Muhammad / Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Asia Muhammad / Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Asia Muhammad / Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Xinyu Wang / Saisai Zheng vs [OSE] Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva



WTA Miami Xinyu Wang / Saisai Zheng Xinyu Wang / Saisai Zheng 4 6 2 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 6 2 10 Vincitore: Alexandrova / Khromacheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-10 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP Miami Kevin Krawietz / Tim Puetz [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz [7] 6 6 10 Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] 3 7 7 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 K. Krawietz / Puetz 1-0 1-1 2-1 df 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 7-2 7-3 7-4 8-4 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Puetz 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Ram / Salisbury 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 R. Ram / Salisbury 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

5. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [Alt] John-Patrick Smith / Sem Verbeek



ATP Miami Rohan Bopanna / Matthew Ebden [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden [1] 3 7 10 John-Patrick Smith / Sem Verbeek John-Patrick Smith / Sem Verbeek 6 6 7 Vincitore: Bopanna / Ebden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 R. Bopanna / Ebden 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 7-6 8-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 J. Smith / Verbeek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Smith / Verbeek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Smith / Verbeek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Smith / Verbeek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 J. Smith / Verbeek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Smith / Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Smith / Verbeek 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Smith / Verbeek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 2-4 → 2-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Smith / Verbeek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 J. Smith / Verbeek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 0-1 → 1-1 J. Smith / Verbeek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

6. Marcelo Melo / Edouard Roger-Vasselin vs Christopher Eubanks / Ben Shelton