Challenger Napoli: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 22 azzurri tra Md e Quali. Ci sono anche Luca Nardi e Fabio Fognini

Sorteggiati i tabelloni di qualificazione e i tabelloni principali di singolare e di doppio della Napoli Tennis Cup 2024, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, in programma da domani, 24 marzo al 31 marzo prossimo.

Sono undici i tennisti italiani al via. Il numero 2 del torneo è Luca Nardi, che esordisce contro lo slovacco Kovalik (vincitore a Napoli nel 2016); favorito numero 4 è Fabio Fognini; l’ex numero 1 d’Italia troverà all’esordio l’argentino Rodriguez Taverna. Attesa anche per Marco Cecchinato, ex numero 16 del mondo, che esordirà nel derby contro Maestrelli. Tra le le teste di serie anche Matteo Gigante, numero 7, che affronta al primo turno il francese Bonzi.

Prima del sorteggio era stata assegnata la terza wild card del main draw (le altre due erano andate agli azzurri Maestrelli e Enrico Dalla Valle, quest’ultimo al posto di Passaro, entrato direttamente in tabellone), che è andata al napoletano di Torre del Greco Raul Brancaccio, già n.121 del mondo, che esordirà al primo turno contro il francese Herbert (numero 8).

Nel torneo di qualificazione, undici gli italiani in gara, tra i quali tre tennisti campani, Emanuele Bastia, Fabrizio Osti e Pietro Manola, tutti all’esordio domani, domenica. Si inizia con il primo turno, con dodici incontri in programma dalle ore 10.

(1) Coria, Federicovs QualifierQualifier vs (PR) Krajinovic, Filip(SE) Basilashvili, Nikolozvs Dougaz, AzizQualifier vs (5) Moutet, Corentin

(4) Fognini, Fabio vs Rodriguez Taverna, Santiago

Travaglia, Stefano vs Valkusz, Mate

Cecchinato, Marco vs (WC) Maestrelli, Francesco

(WC) Brancaccio, Raul vs (8) Herbert, Pierre-Hugues

(6) Piros, Zsombor vs (Alt) Passaro, Francesco

Qualifier vs Napolitano, Stefano

Blanchet, Ugo vs Fatic, Nerman

Qualifier vs (3) Marterer, Maximilian

(7) Gigante, Matteo vs Bonzi, Benjamin

Qualifier vs (WC) Dalla Valle, Enrico

Martineau, Matteo vs Agamenone, Franco

Kovalik, Jozef vs (2) Nardi, Luca

(1) Ymer, Eliasvs (WC) Bastia, Emanuele(Alt) Buldorini, Petervs (11) Geerts, Michael

(2) Giannessi, Alessandro vs (WC) Osti, Fabrizio Karol Pio

Furness, Evan vs (7) Lamasine, Tristan

(3) Lavagno, Edoardo vs (WC) Manola, Pietro

(Alt) Berrettini, Jacopo vs (10) Vincent Ruggeri, Samuel

(4) Guinard, Manuel vs (Alt) Romano, Filippo

Perez Contri, Sergi vs (9/Alt) Andreozzi, Guido

(5) Skatov, Timofey vs Gea, Arthur

Milev, Yanaki vs (12) Lokoli, Laurent

(6) Bourgue, Mathias vs Rottoli, Lorenzo

(WC) Cadenasso, Gianluca vs (8) Vesely, Jiri

1. [1] Elias Ymervs [WC] Emanuele Bastia2. [Alt] Jacopo Berrettinivs [10] Samuel Vincent Ruggeri3. [6] Mathias Bourguevs Lorenzo Rottoli4. [WC] Gianluca Cadenassovs [8] Jiri Vesely(non prima ore: 15:00)

CAMPO FABRIZIO GASPARINI – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Evan Furness vs [7] Tristan Lamasine

2. [2] Alessandro Giannessi vs [WC] Fabrizio Karol Pio Osti

3. Yanaki Milev vs [12] Laurent Lokoli

4. [4] Manuel Guinard vs [Alt] Filippo Romano (non prima ore: 15:00)

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Edoardo Lavagno vs [WC] Pietro Manola

2. [Alt] Peter Buldorini vs [11] Michael Geerts

3. Sergi Perez Contri vs [9/Alt] Guido Andreozzi

4. [5] Timofey Skatov vs Arthur Gea (non prima ore: 15:00)