Jannik Sinner: Un inizio da sogno nel 2024 con il miglior servizio del circuito nelle ultime 52 settimane

Jannik Sinner sta vivendo un 2024 da sogno. Nonostante la scorsa settimana abbia subito la sua prima sconfitta della stagione contro Alcaraz, l’italiano ha iniziato l’anno con 16 vittorie consecutive. Senza dubbio, uno dei suoi punti di forza per raggiungere tale impresa è stato il suo servizio, ma il suo servizio non ha funzionato solo in questo inizio del 2024.

Sinner è il tennista con la più alta percentuale di giochi vinti con il suo servizio negli ultimi dodici mesi, ovvero nelle ultime 52 settimane. L’attuale campione dell’Open di Australia detiene un 89%, seguito molto da vicino da Hubert Hurkacz con l’88,9%, e in terza posizione si trova Stefanos Tsitsipas con l’87,8%.

Miglior percentuale di giochi di servizio vinti nelle ultimi 52 settimane

Jannik Sinner 89,0%

Hubert Hurkacz 88,9%

Stefanos Tsitsipas 87,8%

Fonte: sito ufficiale ATP





Marco Rossi