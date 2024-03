Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Sabato 23 Marzo 2024. Oggi in campo 9 azzurri

📺❤️ LiveTennis TV – Matteo Berrettini rivela: “Sono quasi svenuto in campo a causa di un Virus. Ora sto bene..

1. [Q] Thiago Seyboth Wildvs [12] Taylor Fritz2.(non prima ore: 17:00)3. Naomi Osakavs [15] Elina Svitolina(non prima ore: 18:00)4. [1] Iga Swiatekvs5. [1] Carlos Alcarazvs Roberto Carballes Baena(non prima ore: 00:00)6. [32] Anhelina Kalininavs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 01:30)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lin Zhu vs [5] Jessica Pegula

2. [PR] Denis Shapovalov vs [10] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 17:00)

3. Marton Fucsovics vs [3] Daniil Medvedev

4. Alexander Shevchenko vs [8] Hubert Hurkacz

5. [4] Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime

6. [Q] Taylor Townsend vs [4] Elena Rybakina (non prima ore: 00:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [31] Leylah Fernandez vs [Q] Emiliana Arango

2. Andy Murray vs [29] Tomas Martin Etcheverry (non prima ore: 17:00)

3. Elina Avanesyan vs [6] Ons Jabeur

4. [24] Katie Boulter vs [11] Beatriz Haddad Maia

5. [WC] Martin Landaluce vs [16] Ben Shelton

6. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs Cristina Bucsa / Alexandra Panova

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Christopher O’Connell vs [21] Frances Tiafoe

2. Sloane Stephens vs [19] Sorana Cirstea (non prima ore: 17:00)

3. [7] Casper Ruud vs Luca Van Assche

4. Daniel Evans vs [31] Christopher Eubanks

5. Gael Monfils vs [33] Jordan Thompson

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Tommy Paul vs [WC] Martin Damm

2. [10] Daria Kasatkina vs [Q] Claire Liu (non prima ore: 17:00)

3. [7] Qinwen Zheng vs [27] Victoria Azarenka

4. Xinyu Wang vs [17] Madison Keys

5. Yulia Putintseva vs [LL] Greet Minnen

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [25] Tallon Griekspoor vs Alex Michelsen

2. [17] Alexander Bublik vs Matteo Arnaldi (non prima ore: 17:00)

3. [28] Sebastian Korda vs [Q] Roberto Bautista Agut

4. [23] Lorenzo Musetti vs Roman Safiullin

5. [11] Grigor Dimitrov vs Alejandro Tabilo

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [22] Nicolas Jarry vs Jack Draper

2. [23] Caroline Garcia vs Viktoriya Tomova (non prima ore: 17:00)

3. [8] Maria Sakkari vs [28] Dayana Yastremska

4. [22] Anna Kalinskaya vs [9] Jelena Ostapenko

5. Laslo Djere vs [15] Karen Khachanov

Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [12] Jasmine Paolini vs [Q] Katie Volynets

2. [30] Anastasia Potapova vs Danielle Collins

3. [Q] Maria Timofeeva vs [26] Linda Noskova

4. Anna Danilina / Shuai Zhang vs [8/OSE] Laura Siegemund / Yifan Xu

5. Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu vs [7] Demi Schuurs / Luisa Stefani

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dominik Koepfer vs [18] Sebastian Baez

2. [WC] Juncheng Shang vs [27] Alejandro Davidovich Fokina

3. [30] Cameron Norrie vs Flavio Cobolli

4. [20] Francisco Cerundolo vs Sebastian Ofner

5. Yannick Hanfmann vs [19] Adrian Mannarino