Davis Cup Finals 2024: Ecco i Gruppi. Italia di scena a Bologna con Olanda, Belgio e Brasile. Volandri “L’Olanda sarà quindi l’avversaria da temere di più di questo girone”

I campioni del mondo in carica: Italia, Olanda, Belgio e Brasile.

Queste le quattro squadre che, dal 10 al 15 settembre p.v., si sfideranno sul campo della ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno (Bologna), per il Group Stage delle Davis Cup Finals 2024. Questo l’esito del sorteggio della fase a gironi, effettuato oggi a Londra presso la sede dell’ITF (International Tennis Federation).

Gli azzurri ripartono, dunque, da dove – 12 mesi fa – iniziarono la corsa verso il secondo trionfo italiano nella storia della competizione più antica e prestigiosa del tennis, arrivato lo scorso novembre a Malaga, a 47 anni di distanza della prima Insalatiera conquistata in Cile nel 1976.

Oltre a Bologna, confermata per il terzo anno consecutivo tra le sedi designate per le sfide della fase a gironi, si giocherà anche in Gran Bretagna (Manchester), in Spagna (Valencia) e, per la prima volta, in Cina (nella città di Zuhai).

Filippo Volandri, Capitano della Nazionale Italiana di Coppa Davis:

“Sono quattro gironi tostissimi e la qualità delle squadre che arrivano a questo round robin è forse la più alta che io ricordi. Il nostro è un gruppo importante con una squadra pericolosa come l’Olanda. Non dimentichiamoci che mesi fa l’abbiamo incontrata a Malaga e siamo riusciti a batterla solo al doppio di spareggio. L’Olanda sarà quindi l’avversaria da temere di più di questo girone; poi ci sono il Belgio e il Brasile… dovremo fare attenzione anche a queste due nazioni perché hanno ottimi giocatori di livello internazionale. Ci faremo trovare pronti. Il prossimo step è quello di costruire una mentalità vincente sfruttando la scia della grande vittoria di novembre. Ora sono a Miami e avrò la possibilità di stare con i ragazzi e di riprendere il nostro percorso di avvicinamento a Bologna per creare fin da subito il giusto clima nel team. Giocare a Bologna per noi è un plus importantissimo: anche nei momenti di grandi difficoltà, come quelli che abbiamo attraversato lo scorso anno, Bologna e il pubblico italiano ci hanno dato una spinta fondamentale. Sarà bellissimo poter giocare ancora in Italia e non vediamo l’ora di scendere in campo per difendere il titolo”.

Biglietteria:

Dalle ore 12:00 di giovedì 21 marzo 2024, utilizzando il seguente link [https://tickets.italy.daviscup.com/it](https://tickets.italy.daviscup.com/it), sarà possibile acquistare i biglietti per le sfide in programma a Bologna. Ricordiamo che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e uno sconto del 10% sull’acquisto degli abbonamenti.

La formula e gli altri gironi:

I nomi delle 16 squadre presenti nell’urna di Londra sono stati suddivisi in quattro gironi da quattro; le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per la Final 8, in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 19 al 24 novembre 2024. Oltre a Bologna, sede delle sfide del Gruppo A, ecco nel dettaglio la composizione degli altri tre gironi:

Bologna – La Coppa Davis torna sul carpet indoor della ‘Unipol Arena’ per il terzo anno consecutivo.

Dopo ben 46 anni di attesa la competizione ha fatto il suo ritorno nel capoluogo dell’Emilia-Romagna nel 2022; e proprio qui lo scorso anno, grazie alla spinta e all’energia degli appassionati di Bologna, gli azzurri hanno iniziato la rincorsa a quella che sarebbe diventata la trionfale trasferta di Malaga. Inaugurata nel 1992, la ‘Unipol Arena’ rappresenta uno dei principali palazzetti polivalenti d’Italia; situata a Casalecchio di Reno, è una delle case del basket bolognese e ha ospitato negli anni grandi concerti di artisti di fama mondiale (David Bowie, Tina Turner, Bruce Springsteen, Sting, Depeche Mode, Cranberries, Coldplay, Metallica, Deep Purple, Elton John e Laura Pausini, solo per citarne alcuni).

I 4 Gruppi

Gruppo A (Bologna): 🇮🇹 ITALIA, 🇳🇱 Olanda, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇷 Brasile

Gruppo B (Valencia): 🇦🇺 Australia, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇫🇷 Francia, 🇪🇸 Spagna

Gruppo C (Zhuhai): 🇩🇪 Germania, 🇺🇸 Stati Uniti, 🇸🇰 Slovacchia, 🇨🇱 Cile

Gruppo D (Manchester): 🇨🇦 Canada, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇧 Gran Bretagna, 🇦🇷 Argentina

FORMAT – Alla fase a gironi partecipano 16 nazionali, suddivise in quattro gruppi: al termine delle sfide di metà settembre le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno per la fase ad eliminazione diretta (Malaga 19-24 novembre), il cui tabellone viene compilato abbinando per sorteggio nei quarti di finale la vincitrice di ciascun girone con una seconda classificata degli altri gironi.

Questo il tabellone con gli abbinamenti dei quarti di finale, ad eliminazione diretta, che sarà sorteggiato dopo la conclusione della fase a gironi di settembre:

vincente Gruppo A c. seconda Gruppo B o Gruppo D

vincente Gruppo C c. seconda Gruppo B o Gruppo D

seconda Gruppo A o Gruppo C c. vincente Gruppo D

seconda Gruppo A o Gruppo C c. vincente Gruppo B