Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Jasmine Paolini in singolare e Lucia Bronzetti nel doppio. In campo anche Carlos Alcaraz

Masters e WTA 1000 Madrid (🇪🇸) – 3° Turno, terra battuta

WTA Madrid Mayar Sherif Mayar Sherif 0 1 4 0 Elena Rybakina [4] • Elena Rybakina [4] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Servizio Svolgimento Set 3 Elena Rybakina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. Mayar Sherifvs [4] Elena Rybakina

2. [7] Andrey Rublev vs [27] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 12:30)



ATP Madrid Andrey Rublev [7] Andrey Rublev [7] 7 6 Alejandro Davidovich Fokina [27] Alejandro Davidovich Fokina [27] 6 4 Vincitore: Rublev Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* df 6-6 → 7-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Rublev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Thiago Seyboth Wild vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Robin Montgomery vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [PR] Denis Shapovalov vs [4] Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [24] Tallon Griekspoor vs [11] Holger Rune



ATP Madrid Tallon Griekspoor [24] Tallon Griekspoor [24] 6 4 6 Holger Rune [11] Holger Rune [11] 4 6 3 Vincitore: Griekspoor Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Griekspoor 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 H. Rune 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 H. Rune 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [20] Anastasia Pavlyuchenkova vs [10] Daria Kasatkina (non prima ore: 13:00)



WTA Madrid Anastasia Pavlyuchenkova [20] Anastasia Pavlyuchenkova [20] 0 6 4 Daria Kasatkina [10] • Daria Kasatkina [10] 15 7 2 Servizio Svolgimento Set 2 Daria Kasatkina 15-0 4-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 2*-3 2-4* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-

3. [7] Marketa Vondrousova vs Mirra Andreeva



Il match deve ancora iniziare

4. [21] Caroline Garcia vs [12] Jasmine Paolini



Il match deve ancora iniziare

5. [15] Tommy Paul vs [21] Francisco Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Ugo Humbert vs [23] Jan-Lennard Struff



ATP Madrid Ugo Humbert [13] Ugo Humbert [13] 5 4 Jan-Lennard Struff [23] Jan-Lennard Struff [23] 7 6 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Struff 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Struff 0-15 15-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Struff 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Yulia Putintseva vs Caroline Dolehide



WTA Madrid Yulia Putintseva Yulia Putintseva 0 6 6 0 Caroline Dolehide Caroline Dolehide 0 2 2 0 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Caroline Dolehide 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Caroline Dolehide 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [8] Hubert Hurkacz vs Daniel Altmaier



ATP Madrid Hubert Hurkacz [8] Hubert Hurkacz [8] A 4 Daniel Altmaier • Daniel Altmaier 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [18] Sebastian Baez vs [12] Taylor Fritz



Il match deve ancora iniziare

5. [13] Danielle Collins vs [Q] Jaqueline Cristian



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ashlyn Krueger vs [Q] Sara Bejlek



WTA Madrid Ashlyn Krueger • Ashlyn Krueger 0 3 1 0 Sara Bejlek Sara Bejlek 0 6 6 0 Vincitore: Bejlek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ashlyn Krueger 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-40 1-5 → 1-6 Sara Bejlek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Sara Bejlek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Sara Bejlek 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Sara Bejlek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Sara Bejlek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sara Bejlek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [8] Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo vs Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova



WTA Madrid Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo [8] Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo [8] 0 7 6 0 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova • Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0 6 1 0 Vincitore: Bucsa / Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 4-0 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 5*-3 6*-3 6-4* 6-5* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Miyu Kato / Nadiia Kichenok vs [OSE] Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4/WC] Coco Gauff / Taylor Townsend vs Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands



WTA Madrid Coco Gauff / Taylor Townsend [4] Coco Gauff / Taylor Townsend [4] 15 6 3 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands • Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 3-4 Coco Gauff / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Coco Gauff / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Coco Gauff / Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Coco Gauff / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Coco Gauff / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Coco Gauff / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [7] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk vs [OSE] Lucia Bronzetti / Liudmila Samsonova (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare