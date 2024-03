Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Paula Badosa si impone sulla rientrante Simona Halep (ampia sintesi video della partita)

📺❤️ LiveTennis Youtube – Alcaraz, ritrova sensazioni e fiducia. La vittoria a Indian Wells nel video Editoriale



, ex numero uno del mondo, ha disputato questa sera il suo primo incontro da quando ha partecipato all’US Open 2022, segnando il suo ritorno dopo la conclusione della sua sospensione per un controllo antidoping positivo.La rumena, che aveva João Monteiro nel suo angolo (è stato allenatore della giocatrice), ha dato ottime indicazioni ma è stata sconfitta dacon i parziali di 1-6, 6-4, 6-3, dopo due ore di gioco.Halep ha giocato un primo set quasi perfetto, tuttavia, non è riuscita a mantenere il livello e, nella fase finale, ha mostrato una comprensibile mancanza di ritmo competitivo; nonostante ciò, i segnali sono stati più che positivi per il futuro. Per quanto riguarda Badosa, che cerca anche lei di tornare alla sua migliore forma, ora affronterà al secondo turno, che nonostante la morte del fidanzato ha deciso, pare, di partecipare al torneo.

WTA Miami Peyton Stearns • Peyton Stearns 0 6 6 0 Yafan Wang Yafan Wang 0 2 3 0 Vincitore: Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Peyton Stearns 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Yafan Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Yafan Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Yafan Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Yafan Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Yafan Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Peyton Stearnsvs Yafan Wang

2. Diana Shnaider vs [WC] Venus Williams



WTA Miami Diana Shnaider Diana Shnaider 0 6 6 0 Venus Williams Venus Williams 0 3 3 0 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Venus Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Venus Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Venus Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Venus Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Venus Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Venus Williams 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Venus Williams 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Venus Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. Clara Burel vs [WC] Caroline Wozniacki



WTA Miami Clara Burel Clara Burel 0 1 4 0 Caroline Wozniacki Caroline Wozniacki 0 6 6 0 Vincitore: Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Caroline Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Clara Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Caroline Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Clara Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Simona Halep vs Paula Badosa (non prima ore: 21:00)



WTA Miami Simona Halep Simona Halep 6 4 3 Paula Badosa Paula Badosa 1 6 6 Vincitore: Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Simona Halep 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Simona Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Simona Halep 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Simona Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Simona Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Simona Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Simona Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Simona Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Simona Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Xinyu Wang vs [WC] Hailey Baptiste



WTA Miami Xinyu Wang Xinyu Wang 0 7 6 0 Hailey Baptiste Hailey Baptiste 0 6 3 0 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-6 → 7-6 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Caroline Dolehide vs [Q] Clara Tauson



WTA Miami Caroline Dolehide Caroline Dolehide 3 6 2 Clara Tauson Clara Tauson 6 3 6 Vincitore: Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Caroline Dolehide 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Lucia Bronzetti vs [Q] Taylor Townsend



WTA Miami Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 6 3 4 Taylor Townsend Taylor Townsend 3 6 6 Vincitore: Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Cristina Bucsa vs Yulia Putintseva



WTA Miami Cristina Bucsa Cristina Bucsa 2 6 4 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 6 3 6 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daria Saville vs Shuai Zhang



WTA Miami Daria Saville Daria Saville 6 2 6 Shuai Zhang Shuai Zhang 4 6 4 Vincitore: Saville Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Daria Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Daria Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Daria Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Daria Saville 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Daria Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Daria Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Daria Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Daria Saville 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Daria Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Daria Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Daria Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Daria Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Daria Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Daria Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Ana Bogdan vs Katerina Siniakova



WTA Miami Ana Bogdan Ana Bogdan 0 2 4 0 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 6 6 0 Vincitore: Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. [Q] Maria Lourdes Carle vs [WC] Brenda Fruhvirtova



WTA Miami Maria Lourdes Carle • Maria Lourdes Carle 0 3 3 0 Brenda Fruhvirtova Brenda Fruhvirtova 0 6 6 0 Vincitore: Fruhvirtova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Lourdes Carle 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Brenda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Brenda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Brenda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Brenda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Brenda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Brenda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Brenda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Brenda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Brenda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Lesia Tsurenko vs Magda Linette



WTA Miami Lesia Tsurenko Lesia Tsurenko 2 6 6 Magda Linette Magda Linette 6 1 4 Vincitore: Tsurenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Lesia Tsurenko 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Lesia Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Anna Blinkova vs Yue Yuan



WTA Miami Anna Blinkova • Anna Blinkova 0 4 2 0 Yue Yuan Yue Yuan 0 6 6 0 Vincitore: Yuan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Blinkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Laura Siegemund vs [Q] Aleksandra Krunic



WTA Miami Laura Siegemund Laura Siegemund 4 6 6 Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 6 2 2 Vincitore: Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Aleksandra Krunic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Aleksandra Krunic 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Aleksandra Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Aleksandra Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Aleksandra Krunic 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Xiyu Wang vs [Q] Anna Karolina Schmiedlova



WTA Miami Xiyu Wang Xiyu Wang 0 6 6 0 Anna Karolina Schmiedlova • Anna Karolina Schmiedlova 0 1 3 0 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Karolina Schmiedlova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Jaqueline Cristian vs Diane Parry



WTA Miami Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 0 6 2 0 Diane Parry • Diane Parry 0 7 6 0 Vincitore: Parry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Diane Parry 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 1-3* 1-4* 2*-4 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] J.J. Wolf vs [21] Vit Kopriva



ATP Miami J.J. Wolf [11] J.J. Wolf [11] 3 6 4 Vit Kopriva [21] Vit Kopriva [21] 6 1 6 Vincitore: Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Wolf 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 V. Kopriva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-1 → 6-1 J. Wolf 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 V. Kopriva 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-0 → 4-1 J. Wolf 15-0 30-0 3-0 → 4-0 V. Kopriva 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-0 → 3-0 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Wolf 30-0 40-0 2-4 → 3-4 V. Kopriva 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 V. Kopriva 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 V. Kopriva 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Harold Mayot vs [19] David Goffin



ATP Miami Harold Mayot Harold Mayot 7 6 David Goffin [19] David Goffin [19] 6 2 Vincitore: Mayot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Mayot 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 2-1 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Mayot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 H. Mayot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [5] Arthur Rinderknech vs [22] Diego Schwartzman



ATP Miami Arthur Rinderknech [5] Arthur Rinderknech [5] 6 3 6 Diego Schwartzman [22] Diego Schwartzman [22] 3 6 7 Vincitore: Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 df 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Thiago Seyboth Wild vs Hugo Grenier



ATP Miami Thiago Seyboth Wild [1] Thiago Seyboth Wild [1] 6 6 Hugo Grenier Hugo Grenier 3 4 Vincitore: Seyboth Wild Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Seyboth Wild 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [9] Aleksandar Kovacevic vs [24] Zizou Bergs



ATP Miami Aleksandar Kovacevic [9] Aleksandar Kovacevic [9] 7 6 Zizou Bergs [24] Zizou Bergs [24] 6 2 Vincitore: Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 5-2 → 6-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 40-A ace ace 4-2 → 5-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 3-2 → 4-2 Z. Bergs 15-0 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 2-2 → 3-2 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 Z. Bergs 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* ace 2*-1 3*-1 ace 3-2* ace 4-2* ace 5*-2 ace 6*-2 ace ace 6-6 → 7-6 Z. Bergs 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 30-40 ace 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 df 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 5-5 → 6-5 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 4-4 → 5-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 2-2 → 3-2 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 1-1 → 2-1 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 0-0 → 1-0

3. [4] Jakub Mensik vs Lukas Klein



ATP Miami Jakub Mensik [4] Jakub Mensik [4] 6 5 Lukas Klein Lukas Klein 7 7 Vincitore: Klein Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Klein 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 L. Klein 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 L. Klein 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Mensik 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Klein 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Klein 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Mensik 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Klein 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Mensik 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Klein 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Mensik 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Mensik 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Klein 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 1-2 → 2-2 L. Klein 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Klein 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Pedro Martinez vs Adam Walton



ATP Miami Pedro Martinez [8] Pedro Martinez [8] 6 2 3 Adam Walton Adam Walton 3 6 6 Vincitore: Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Walton 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 A. Walton 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Walton 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Walton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Martinez 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 A. Walton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [2] Yoshihito Nishioka vs Emilio Nava (non prima ore: 18:00)



ATP Miami Yoshihito Nishioka [2] Yoshihito Nishioka [2] 5 6 Emilio Nava Emilio Nava 7 7 Vincitore: Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 E. Nava 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 Y. Nishioka 40-0 40-15 2-1 → 3-1 E. Nava 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Nava 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 E. Nava 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Nava 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Nava 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Nava 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. Otto Virtanen vs [13] Roberto Bautista Agut



ATP Miami Otto Virtanen Otto Virtanen 4 6 4 Roberto Bautista Agut [13] Roberto Bautista Agut [13] 6 4 6 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 O. Virtanen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Virtanen 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 O. Virtanen 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 O. Virtanen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Coleman Wong vs [16] Sumit Nagal



ATP Miami Coleman Wong Coleman Wong 3 6 7 Sumit Nagal [16] Sumit Nagal [16] 6 1 5 Vincitore: Wong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 C. Wong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 6-5 → 7-5 S. Nagal 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 4-5 → 5-5 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Wong 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 3-3 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 C. Wong 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Wong 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 C. Wong 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Wong 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Wong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 C. Wong 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Wong 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Wong 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Valentin Vacherot vs Andrea Vavassori (non prima ore: 18:00)



ATP Miami Valentin Vacherot Valentin Vacherot 2 6 6 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 4 7 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 A. Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 V. Vacherot 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Vacherot 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 V. Vacherot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 V. Vacherot 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Vacherot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [10] Brandon Nakashima vs Terence Atmane