Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Martedì 19 Marzo 2024. In campo due azzurri

📺❤️ LiveTennis Youtube – Alcaraz, ritrova sensazioni e fiducia. La vittoria a Indian Wells nel video Editoriale



1. Peyton Stearnsvs Yafan Wang2. Diana Shnaider vs [WC] Venus Williams3. Clara Burelvs [WC] Caroline Wozniacki4. [WC] Simona Halepvs Paula Badosa(non prima ore: 21:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Xinyu Wang vs [WC] Hailey Baptiste

2. Caroline Dolehide vs [Q] Clara Tauson

3. Lucia Bronzetti vs [Q] Taylor Townsend

4. Cristina Bucsa vs Yulia Putintseva

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daria Saville vs Shuai Zhang

2. Ana Bogdan vs Katerina Siniakova

3. [Q] Maria Lourdes Carle vs [WC] Brenda Fruhvirtova

4. Lesia Tsurenko vs Magda Linette

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Anna Blinkova vs Yue Yuan

2. [Q] Laura Siegemund vs [Q] Aleksandra Krunic

3. Xiyu Wang vs [Q] Anna Karolina Schmiedlova

4. Jaqueline Cristian vs Diane Parry

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] J.J. Wolf vs [21] Vit Kopriva

2. Harold Mayot vs [19] David Goffin

3. [5] Arthur Rinderknech vs [22] Diego Schwartzman

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Thiago Seyboth Wild vs Hugo Grenier

2. [9] Aleksandar Kovacevic vs [24] Zizou Bergs

3. [4] Jakub Mensik vs Lukas Klein

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Pedro Martinez vs Adam Walton

2. [2] Yoshihito Nishioka vs Emilio Nava (non prima ore: 18:00)

3. Otto Virtanen vs [13] Roberto Bautista Agut

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Coleman Wong vs [16] Sumit Nagal

2. Valentin Vacherot vs Andrea Vavassori (non prima ore: 18:00)

3. [10] Brandon Nakashima vs Terence Atmane