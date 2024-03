Andrea Vavassori: La rimonta spettacolare a Miami apre le porte del turno decisivo di qualificazione. Luca Nardi esce di scena. Mensik troppo solido

📺❤️ LiveTennis Youtube – Alcaraz, ritrova sensazioni e fiducia. La vittoria a Indian Wells nel video Editoriale



In una giornata caratterizzata da intensi confronti sul campo,si è distinto per una rimonta nelle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Miami. L’italiano ha superato il croato, numero 23 del seeding delle qualificazioni, con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-6, al termine di una maratona tennistica di due ore e quaranta minuti.

Il match si è aperto con un primo set in cui Vavassori ha faticato a trovare continuità sul suo servizio, subendo un break nel terzo gioco. Di fronte a un Ajdukovic quasi impeccabile, l’azzurro ha avuto poche opportunità, lasciandosi sfuggire il set per 6-3 a causa di una risposta poco incisiva che gli ha permesso di conquistare solamente quattro punti.

Nonostante un avvio simile nel secondo set, che ha visto Vavassori di nuovo in difficoltà, l’italiano ha saputo cancellare una palla break cruciale, portando il set al tie-break. In questo frangente cruciale, il servizio del croato ha mostrato i primi segni di cedimento, consentendo a Vavassori di aggiudicarsi il set e di portare la partita al decisivo terzo set.

Ajdukovic ha inizialmente preso il comando nel set finale, guadagnando un break che lo ha portato in vantaggio per 3-0 e poi per 4 a 1. Tuttavia, Vavassori ha dimostrato una resistenza straordinaria, riuscendo a contrabreakare a zero nel settimo gioco e portando ancora una volta il match al tie-break. Dopo un intenso scambio di colpi, l’italiano ha conquistato il punto decisivo sul 6 a 5, sfruttando l’unico momento di incertezza del croato al servizio.

Nonostante un conteggio totale di punti inferiore a quello del suo avversario (107 a 109), Vavassori ha capitalizzato l’unica vera opportunità concessagli, trasformandola nel break decisivo per completare una rimonta spettacolare.

Con questa vittoria, Vavassori si guadagna il diritto di sfidare Valentin Vacherot (n.146 del mondo) nel turno decisivo delle qualificazioni, un avversario alla sua portata che ha sorpreso eliminando Cristian Garin.

ATP Miami Andrea Vavassori Andrea Vavassori 4 7 7 Duje Ajdukovic [23] Duje Ajdukovic [23] 6 6 6 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 D. Ajdukovic 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 D. Ajdukovic 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 D. Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 1-4 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-3 → 1-3 D. Ajdukovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 D. Ajdukovic 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 D. Ajdukovic 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 5-5 A. Vavassori 15-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Ajdukovic 15-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 ace 3-2 → 3-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Ajdukovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-0 → 1-1 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Ajdukovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Vavassori (🇮🇹) vs Ajdukovic (🇭🇷)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 282 vs 313

– Aces: 8 vs 12

– Double Faults: 3 vs 1

– First Serve: 70/113 (62%) vs 75/103 (73%)

– 1st Serve Points Won: 54/70 (77%) vs 53/75 (71%)

– 2nd Serve Points Won: 23/43 (53%) vs 20/28 (71%)

– Break Points Saved: 3/5 (60%) vs 0/1 (0%)

– Service Games Played: 17 vs 17

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 22/75 (29%) vs 16/70 (23%)

– 2nd Serve Return Points Won: 8/28 (29%) vs 20/43 (47%)

– Break Points Converted: 1/1 (100%) vs 2/5 (40%)

– Return Games Played: 17 vs 17

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 13/21 (62%) vs 19/35 (54%)

– Winners: 23 vs 33

– Unforced Errors: 25 vs 18

– Service Points Won: 77/113 (68%) vs 73/103 (71%)

– Return Points Won: 30/103 (29%) vs 36/113 (32%)

– Total Points Won: 107/216 (50%) vs 109/216 (50%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 218 km/h (135 mph) vs 215 km/h (133 mph)

– 1st Serve Average Speed: 204 km/h (126 mph) vs 196 km/h (121 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 175 km/h (108 mph) vs 160 km/h (99 mph)

Il sogno di Luca Nardi di brillare nel torneo Masters 1000 di Miami si è infranto prematuramente nelle qualificazioni. L’azzurro, recentemente entrato nella top 100 mondiale, ha trovato sulla sua strada Jakub Mensik, che si è rivelato un avversario troppo ostico, imponendosi con un netto 6-4, 6-2 in soli 71 minuti di gioco.

La partita è iniziata in modo relativamente equilibrato, con i primi quaranta minuti che hanno visto entrambi i giocatori cercare di imporre il proprio gioco. Nardi, tuttavia, ha mostrato fin da subito qualche difficoltà al servizio, a differenza del suo avversario ceco, che ha lasciato pochissime opportunità all’italiano, grazie a una prima di servizio pressoché impeccabile con la quale ha perso un solo punto.

Il momento chiave del primo set è arrivato nel nono gioco, con Nardi che ha subito un break a zero, permettendo a Mensik di chiudere la frazione senza particolari problemi. La perdita del set ha avuto un evidente impatto psicologico sull’azzurro, che si è trovato subito sotto di un break anche nell’avvio del secondo set.

Nonostante un barlume di speranza nel quarto gioco, quando Nardi ha avuto a disposizione due palle break per tentare di rientrare nel match, Mensik ha prontamente annullato le opportunità dell’italiano, consolidando poi il proprio vantaggio con un ulteriore break che ha di fatto chiuso la partita.

Il rendimento di Mensik al servizio è stato determinante, con il ceco che ha concesso solamente quattro punti su trenta con la prima di servizio e soli tredici punti in totale nel corso dell’incontro. D’altro canto, Nardi ha sofferto particolarmente con la seconda di servizio, fermandosi a un modesto 30% di efficacia e accumulando quindici errori non forzati.

Questo risultato segna un’uscita anticipata per Nardi, che paga caro un sorteggio sfortunato nel tabellone di qualificazione del prestigioso torneo di Miami. Un’esperienza che, seppur amara, contribuirà senza dubbio alla crescita e al percorso di maturazione dell’azzurro nel circuito ATP.

ATP Miami Jakub Mensik [4] Jakub Mensik [4] 6 6 Luca Nardi Luca Nardi 4 2 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 J. Mensik 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Nardi 0-15 df 0-30 0-40 4-4 → 5-4 J. Mensik 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Mensik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1

Mensik (🇨🇿) vs Nardi (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 303 vs 242

– Aces: 5 vs 1

– Double Faults: 3 vs 2

– First Serve: 29/51 (57%) vs 37/47 (79%)

– 1st Serve Points Won: 25/29 (86%) vs 25/37 (68%)

– 2nd Serve Points Won: 13/22 (59%) vs 3/10 (30%)

– Break Points Saved: 2/2 (100%) vs 1/4 (25%)

– Service Games Played: 9 vs 9

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 12/37 (32%) vs 4/29 (14%)

– 2nd Serve Return Points Won: 7/10 (70%) vs 9/22 (41%)

– Break Points Converted: 3/4 (75%) vs 0/2 (0%)

– Return Games Played: 9 vs 9

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 8/11 (73%) vs 8/10 (80%)

– Winners: 11 vs 7

– Unforced Errors: 10 vs 18

– Service Points Won: 38/51 (75%) vs 28/47 (60%)

– Return Points Won: 19/47 (40%) vs 13/51 (25%)

– Total Points Won: 57/98 (58%) vs 41/98 (42%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 217 km/h (134 mph) vs 199 km/h (123 mph)

– 1st Serve Average Speed: 201 km/h (124 mph) vs 191 km/h (118 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 189 km/h (117 mph) vs 174 km/h (108 mph)





Marco Rossi