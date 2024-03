WTA 125 Charleston: Elisabetta Cocciaretto vince il torneo. Sarà numero 51 da dopodomani

La settimana magica di Elisabetta Cocciaretto si conclude con un lieto fine al “Fifth Third Charleston”, torneo WTA 125 dotato di un montepremi di 115.000 dollari, disputatosi sui campi in cemento di Charleston, South Carolina. La giovane tennista di Fermo, ventitreenne e attualmente numero 60 nel ranking mondiale, ha conquistato il trofeo battendo in finale la russa Diana Shnaider, numero 74 WTA e settima testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-2, in poco più di un’ora e un quarto di gioco.

Questo successo rappresenta per Cocciaretto il terzo titolo WTA 125 della sua carriera, dopo quelli ottenuti a San Luis Potosi nel 2023 e a Tampico nel 2022, vinti entrambi senza perdere nemmeno un set lungo il percorso. Un traguardo che non solo sottolinea la sua crescente maturità agonistica ma le permette anche di avvicinarsi nuovamente alla top 50 mondiale: a partire da lunedì, infatti, la tennista marchigiana si posizionerà al numero 51 del ranking WTA.

La finale ha visto Cocciaretto, quarta favorita del seeding, imporsi senza particolari difficoltà sulla sua avversaria, già vincitrice a febbraio del suo primo titolo nel circuito maggiore a Hua Hin. Dopo un inizio equilibrato, dal 3-2 a favore di Shnaider nel primo set, l’italiana ha messo a segno una serie di cinque game consecutivi, chiudendo la frazione per 6-3 e mantenendo il vantaggio anche nel secondo set.

La resistenza di Shnaider si è praticamente chiusa sul punteggio di 2 pari nella seconda frazione, momento in cui Cocciaretto ha accelerato ancora, conquistando altri quattro game di fila e chiudendo il match al primo match-point disponibile. Va sottolineato come Cocciaretto abbia dimostrato grande solidità nel salvare sette delle otto palle-break concesse alla sua avversaria durante l’incontro.

WTA 125 Charleston (USA) 🇺🇸 – Finali, cemento

(4) Sara Errani/ (4) Tereza Mihalikovavs Olivia Gadecki/ Olivia Nicholls

(7) Diana Shnaider vs (4) Elisabetta Cocciaretto