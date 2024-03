Jannik Sinner parla dopo l’accesso alle semifinali di Indian Wells: “Sono soddisfatto perché al mattino c’è sempre vento ed è stato difficile gestirlo nel primo set” (con la sintesi video della partita e intervista)

Jannik Sinner: “Sono soddisfatto perché al mattino c’è sempre vento ed è stato difficile gestirlo nel primo set. Lehecka è incredibile e ha un potenziale enorme, io sono contento perché ho ripetuto la semifinale dell’anno scorso, è uno dei tornei più importanti dell’anno e sono molto contento“.

Ci sono dei giorni in cui servo molto bene e altri in cui faccio più fatica, oggi nel secondo set la percentuale non è stata così elevata e devo migliorare. Questo è il modo giusto per procedere, sarà uno dei miei colpi migliori perché puoi gestirlo in autonomia“.

Per me è speciale avere mio padre qui, in passato non ho avuto tanto tempo per stare con lui, è uno chef incredibile ma è un super papà ed è la cosa più importante. Mi ha dato qualche dritta sul campo quando ero piccolo, mi ha detto che era importante avere il giusto movimento più che pensare a dove andava la palla“.

“Non c’è una grande differenza rispetto al passato dal punto di vista mentale. Sono semplicemente felice di competere. Adoro giocare davanti al pubblico, e questo è ciò che mi fa divertire. Sicuramente ora sono in una posizione diversa, ma sono felice di mettermi in gioco ogni volta. Nella mia mente c’è sempre una nuova sfida, un nuovo avversario: devo stare molto attento, è su questo che cerco di concentrarmi”.

“Avevo dieci anni appena quando Djokovic infilò quella serie di 41 vittorie, e a dire il vero non seguivo il tennis perché sciavo molto di più, e giocavo anche a calcio. Adesso conosco le mie di statistiche, ma non si possono paragonare con quelle dei migliori, con i Big 3 o Big 4. Sono a un livello diverso rispetto a quello che loro hanno mostrato negli anni. Semplicemente sto scrivendo la mia storia. Quando avevo circa 16 anni ho iniziato a guardare il tennis perché cercavo di diventare una tennista professionista, ho cercato di imparare guardando le partite. Ora c’è Darren (Cahill) che ha delle storie davvero belle, grazie alla sua esperienza nel corso degli anni: mi piace sempre ascoltarlo quando parla, perché è qualcosa di speciale. Ma anche Simone (Vagnozzi) ha tanto da raccontare. Non mi paragonano ad altri giocatori ma mi danno solo questi piccoli input che sperano possano aiutarmi in campo, e anche fuori, a cercare di vedere le cose in un modo diverso”.

E sempre divertente giocare contro Carlos (se sarà lui). Siamo buoni amici ma in campo cerchiamo solo di dare il 100% e di solito vengono fuori delle belle partite. L’anno scorso contro di lui, soprattutto qui su questo campo, ho faticato molto e lui ha giocato molto meglio di me. Ma poi due settimane dopo a Miami l’ho battuto. Tra di noi è così. La nostra rivalità ci ha spinti a crescere e a migliorare. Oggi però avrà una partita molto dura contro “Sascha” (Zverev): soprattutto quando serve molto bene è difficile affrontarlo. Sicuramente sarà una partita emozionante da guardare, e vedremo chi giocherà contro di me”.