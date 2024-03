Nardi non si ripete contro Paul, l’americano vince in due set negli ottavi di Indian Wells (Sintesi video della partita)

La fatidica “prova del 9” resta sempre l’esame più difficile per un giovane talento dopo un exploit clamoroso. Stavolta i conti “non tornano” e purtroppo Luca Nardi negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells è sconfitto dal tennis offensivo, spesso all’arma bianca, di Tommy Paul. 6-4 6-3 lo score a favore dell’americano dopo 80 minuti di buon tennis, nel quale Luca ha confermato tutta la sua qualità e facilità di gioco negli scambi, dove soprattutto col diritto ha retto alla grande l’aggressività del rivale e strappato punti molto importanti anche col rovescio cross, a sfidare il miglior colpo dell’esperto statunitense. Dove invece si è creato il gap a favore del n.17 ATP è stato nei colpi d’inizio gioco, in particolare il servizio. Tommy ha concesso una sola palla break nel suo primissimo turno di battuta, quando ancora doveva ingranare, poi ha preso ritmo e alternando botte a tutta e molti tagli ed effetti, con i quali è riuscito a neutralizzare la risposta dell’azzurro; al contrario Nardi ha pagato a carissimo prezzo, con i break, i tre game nei quali la prima di servizio l’ha abbandonato, troppo rapido Paul nel fare due passi in campo sulla seconda ed aggredire la palla senza compromessi, sbagliando qualcosa per troppa foga ma anche prendendosi punti importanti e mettendo grande pressione all’italiano. Si è notata la differenza di esperienza, e su questi campi Paul va a nozze, mentre Luca preferisce costruire maggiormente il punto e cambiare ritmo dopo un paio di colpi.

Il tabellino finale recita 8 vincenti e 24 errori per Nardi, troppi rispetto al 21/19 del rivale, ma la statistica complessiva è peggiorata nettamente nel secondo set. Nel primo parziale Luca ha tenuto il campo benissimo, cedendo il break solo nel nono game. Anzi, per tutta la prima fase dell’incontro nello scambio è stato assai più preciso e ficcante il marchigiano, prontissimo a disegnare il campo con accelerazioni fulminanti e quella facilità di gioco che fa innamorare. Come non innamorarsi dei suoi cambi di ritmo, di come gli esce bene la palla dalla corde, merce rarissima in tempi di “picchiatori” di potenza; Luca no, va di agilità e timing. Una bellezza e allo stesso tempo grande efficacia perché le sue accelerazioni sono precise, profonde e sorprendono l’avversario, anche perché le leggi male tanta è la velocità d’esecuzione con aperture minime.

Nardi ha stentato in risposta per la varietà del servizio di Paul, ma anche perché ha cercato prevalentemente di iniziare lo scambio. Non è una tattica errata, anzi… ma visto quanto l’americano rischiava nell’aggredire il rivale, buttandosi a rete il prima possibile, cercare anche qualche risposta a tutto braccio, o la va o la spacca, poteva essere un segnale di forza, per cercare di intimorire di più l’americano che invece, non sentendosi mai sotto grande pressione al servizio, è andato via liscio e sicuro dopo aver salvato la prima e unica palla break in apertura.

Resta un grandissimo torneo, storico e importantissimo per Nardi. Gli consente di sbarcare in top 100, gli ha dato notorietà e grande fiducia in se stesso, e non solo per vittoria clamorosa su Djokovic. Ha dimostrato di aver tennis e fisico per reggere i migliori nei grandi tornei. Ora serve continuità di lavoro, rafforzare i colpi di inizio gioco, su tutto la seconda palla, e anche l’attitudine nell’aggredire un primo colpo dopo il servizio. Quando affronti rivale molto aggressivi come Paul (e al salire del livello ne troverà moltissimi) non può lasciare troppo l’iniziativa. Bravo, bravissimo Luca, sei entrato nel grande tennis e hai tutto quel che serve per restarci e salire verso le vette.

Marco Mazzoni

La cronaca

Nardi inizia il suo primo ottavo di finale M1000 al servizio. Molto aggressivo Paul col rovescio, una risposta vincente e poi una verticalizzazione che chiude un lungo scambio. La palla corre veloce, c’è poco tempo per imbastire, è il tipo di tennis che piace all’americano. Nardi commette un doppio fallo sul 30 pari, sotto la pressione della posizione aggressiva in risposta di Tommy. Si salva Luca scendendo con coraggio a rete. La prima di servizio in campo è una necessità per Nardi, Paul altrimenti entra a tutta con la risposta, come sull’attacco che gli vale la seconda palla break, ma si salva di nuovo l’azzurro, esagera l’americano col diritto. Game complicato, ma è 1-0 Nardi. È impreciso Paul, cerca l’accelerazione a ogni costo e commette troppi errori. Anche lui concede una palla break sul 30-40. Non se la gioca bene Nardi, spara un diritto dal centro in rete, classico unforced. 1 pari. Funziona bene il diritto di Luca, grande anticipo; Tommy è rapido ad attaccare dopo il servizio o alla prima apertura sul rovescio dell’azzurro. Molti errori, già 10 l’americano in soli 6 game. Nardi sbaglia malamente un diritto da tre quarti campo sul 3 pari, incertezza (ha fatto scendere troppo la palla) che gli costa una palla break. Cancella la chance con un gran rovescio cross dopo un servizio esterno, eccellente l’uscita della testa della racchetta. Vince uno scambio di ritmo molto duro Luca, gli vale il 4-3. Tiene bene il campo il giovane pesarese, senza esagerare o affrettare i tempi. E anche negli scambi a più alta velocità è davvero bravo ad appoggiarsi sulla velocità del rivale con zampate di puro braccio o polso, esplodendo il suo favoloso timing. Luca è in difficoltà servendo sul 4 pari. La prima palla non lo assiste, è prontissimo Paul ad avventarsi sulle seconde e correre a rete, a qualunque costo. 0-30. Solido l’americano sulla diagonale di rovescio, è l’azzurro il primo a sbagliare per il 15-40, ora sono due e consecutive le palle break. Purtroppo per Nardi niente prima palla, scontato l’attacco di Paul, bravo a chiudere sulla rete. BREAK Paul, serve sul 5-4. Perfetto il 26enne del Net Jersey, prima palla precisa e via a chiudere, come l’ottimo S&V che gli vale il 6-4. 41 minuti di ottimo Nardi, paga il turno di battuta senza prima di servizio, un “lusso” che non ti puoi concedere a questo livello (ha vinto solo 3 punti sulle 11 seconde di battuta).

Nardi alza la prima palla del secondo set. La battuta ora lo sostiene, vince un buon game, sempre molto sicuro nella spinta col diritto, la palla da destra gli esce dalle corde con grande facilità, veloce e precisa. Un po’ di scoramento nel body language di Luca dopo aver fallito la risposta che fissa lo score 1 pari. In effetti dopo la palla break avuta nel primo turno di servizio del rivale, non ha più inciso in risposta, per la qualità del servizio – molto vario – dell’americano, ma anche per un’attitudine meno offensiva. Al contrario fa il pugno Tommy dopo la bordata in risposta nel terzo game che gli vale il 30 pari. Qua Nardi commette un erroraccio tattico: sotto la pressione del momento rischia con troppa fretta un diritto lungo linea che gli esce di molto. Palla break… Per fortuna se la gioca bene, Paul attacca ma Nardi si difende bene e cambia ritmo col diritto, forzando l’errore del rivale. Paul non molla la presa, è molto preciso col rovescio cross, sbaglia Luca e seconda PB da difendere. Con un altro lungo scambio l’azzurro si salva, impreciso Tommy col diritto dopo molti colpi di ritmo. Il game diventa durissimo, già oltre 7 minuti, e l’ennesimo attacco ottimo con la risposta di rovescio vale allo yankee la terza chance. È quella buona, con un altro ottimo rovescio cross vola via con il BREAK del 2-1 e servizio. Frulla a tutta il braccio di Luca in risposta, cerca la reazione dopo esser andato sotto. 0-30. Paul rischia la prima smorzata del match, e gli viene alla perfezione. Con 4 punti di fila, tutti vincenti, Paul rimonta e consolida il gap, 3-1. Luca ha una piccola grande chance nel sesto game, sul 15-30. Prova una risposta a tutta col rovescio, ma la palla gli sbatte dura sul nastro, e non passa, sarebbe stata tosta per il rivale rigiocarla.. Con un’altra ottima prima di servizio carica d’effetto, Paul si porta 4-2. Il set scorre sui binari del servizio, Tommy non concede niente, mentre Nardi sul 3-5 sbaglia un diritto banale che gli costa il 15-30. Di nuovo il servizio non va, sente la pressione e di nuovo il diritto, stavolta in rete, lo tradisce. 15-40, due Match Point Paul. Chiude al secondo l’americano, vola via il rovescio di scambio di Luca. Finisce qua un torneo eccezionale per Luca, gli vale l’ingresso nei top100 e una vittoria indimenticabile contro Djokovic.

[LL] Luca Nardi vs [17] Tommy Paul



ATP Indian Wells Luca Nardi Luca Nardi 4 3 Tommy Paul [17] Tommy Paul [17] 6 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Nardi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Paul 0-40 15-0 ace 15-15 30-15 15-0 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Nardi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 T. Paul 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Nardi (🇮🇹) vs Paul (🇺🇸)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 243 vs 307

– Aces: 2 vs 5

– Double Faults: 2 vs 0

– First Serve: 40/67 (60%) vs 32/51 (63%)

– 1st Serve Points Won: 29/40 (73%) vs 25/32 (78%)

– 2nd Serve Points Won: 11/27 (41%) vs 12/19 (63%)

– Break Points Saved: 6/9 (67%) vs 1/1 (100%)

– Service Games Played: 10 vs 9

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 7/32 (22%) vs 11/40 (28%)

– 2nd Serve Return Points Won: 7/19 (37%) vs 16/27 (59%)

– Break Points Converted: 0/1 (0%) vs 3/9 (33%)

– Return Games Played: 9 vs 10

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 8/9 (89%) vs 18/24 (75%)

– Winners: 9 vs 20

– Unforced Errors: 11 vs 6

– Service Points Won: 40/67 (60%) vs 37/51 (73%)

– Return Points Won: 14/51 (27%) vs 27/67 (40%)

– Total Points Won: 54/118 (46%) vs 64/118 (54%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 207 km/h (128 mph) vs 222 km/h (137 mph)

– 1st Serve Average Speed: 189 km/h (117 mph) vs 188 km/h (116 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 158 km/h (98 mph) vs 148 km/h (91 mph)