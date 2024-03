Il bilancio delle ATP Finals 2023, un’edizione da record

Nella giornata di ieri si è svolto a Torino un’evento che ha presentato il bilancio conclusivo dell’edizione 2023 delle ATP Finals. Un’edizione da record, indimenticabile per il pubblico presente sugli spalti ma anche per quello che ha seguito il torneo da casa grazie alla prestazione incredibile di Jannik Sinner, primo italiano capace di vincere tutti gli incontri nel round robin e approdare in finale, dove è stato sconfitto da n.1 al mondo Novak Djokovic. In attesa della quarta edizione torinese – in programma dal 10 al 17 novembre 2024 – le Nitto ATP Finals tracciano il bilancio conclusivo del torneo andato in scena lo scorso mese di novembre. Riportiamo il comunicato seguente all’evento di Torino.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi presso Palazzo Madama a Torino, Angelo Binaghi (Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel), Stefano Lo Russo (Sindaco di Torino), Fabrizio Ricca (Assessore Sport e Politiche Giovanili Regione Piemonte) e Fabrizio Paschina (Executive Director Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo) hanno presentato e analizzato i dati ottenuti dalle analisi condotte in collaborazione con Nielsen, Ernst&Young, YouGov Sport e OpenEconomics. E i dati sono inequivocabili, farciti di record che alla vigilia sembravano difficilmente superabili che premiano e celebrano la qualità del prodotto offerto.

Sia in termini di impatto economico che la manifestazione genera sul territorio e di audience complessiva, sia per la soddisfazione dei partecipanti, dei partner e del pubblico, il report ha evidenziato solo indicatori in crescita. Lo studio Nielsen, ad esempio, ha evidenziato una soddisfazione generale dei partecipanti del 98%, con un livello di ‘raccomandabilità’ pari al 97%. Inoltre, 9 intervistati su 10 hanno espresso la volontà di ripetere l’esperienza delle Nitto ATP Finals (da segnalare i 5 punti percentuali guadagnati rispetto all’edizione precedente). Ernst&Young ha realizzato lo studio sull’impatto economico della manifestazione, e anche in questo caso i numeri hanno letteralmente surclassato quelli dell’edizione 2022; la ricaduta economica generata sul territorio è stata pari a 306,3 milioni di euro, suddivisa in impatto diretto (139 milioni), indiretto (115,6 milioni) e indotto (51,7 milioni). Nel corso della conferenza stampa è stato dato un particolare risalto anche all’analisi dell’esposizione mediatica complessiva dell’evento; lo studio, realizzato da YouGov Sport, ha evidenziato un aumento significativo in termini di audience televisiva, digital streaming e del numero dei fruitori di video sui social media: complessivamente gli utenti sono stati 482,9 milioni (+152,3% rispetto al 2022). Trainata anche dall’entusiasmo generato dalla prima finale di un tennista italiano nella storia del torneo, l’audience televisiva ha evidenziato un incremento del 77,1% (pari a 58,6 milioni di telespettatori); notevole anche l’incremento totale dello streaming digitale (+242,8% rispetto al 2022) e dalle visualizzazioni video sui social media (oltre 396 milioni, pari ad un +164% rispetto allo scorso anno).

Angelo Binaghi, Presidente FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel: “Quelli che vi presentiamo oggi sono numeri unici, molto difficilmente superabili, che descrivono il successo che tutti abbiamo visto con i nostri occhi quattro mesi fa e che delineano una situazione per quanto possibile ancora migliore per la prossima edizione. L’impatto economico generato sul territorio, fonte Ernest & Young, è superiore ai 300 milioni di euro, al netto della valorizzazione del brand, che comprende 65,7 milioni di euro di impatto fiscale e che crea 1.950 FTE. L’impatto sociale, fonte OpenEconomics, quantificato in 266 milioni di euro con un ritorno sociale sull’investimento altissimo pari a 4,7 euro per ogni euro investito. Questi dati li conoscevamo già a novembre. Oggi scopriamo i risultati delle indagini che abbiamo ripetuto anche quest’anno: la copertura mediatica, fonte ATP, è cresciuta molto, sono in crescita tutti gli indicatori a incominciare dagli spettatori complessivi che sono stati oltre 480 milioni per terminare con le ore di trasmissione, cresciute del 21,3%, così come l’esposizione del brand Torino e il suo valore commerciale. La customer satisfaction, fonte Nielsen, è ulteriormente cresciuta rispetto al dato già altissimo dello scorso anno, raggiungendo il 98% di soddisfazione complessiva, il 97% di raccomandabilità e il 90% di voglia di ripetere l’esperienza. E questi dati sono confermati dall’andamento della biglietteria 2024 che rispetto allo scorso anno, in cui facemmo il sold out per 15 sessioni consecutive, è in crescita del 141 % come numero di biglietti venduti e del 198 % come incasso. Vuol dire che quest’anno termineremo la vendita dei biglietti ben prima del 2023, credo prima dell’estate. Vuol dire che questo bellissimo palazzetto che è il più grande d’Italia e che all’inizio ci sembrava enorme è diventato piccolo, nonostante la celerità con la quale lo scorso anno il Comune ci ha sbloccato gli ultimi 300 posti che rimanevano ancora inutilizzabili e che ci consentiranno quest’anno di migliorare leggermente il record dello scorso anno. Vuol dire che quello che faremo quest’anno sarà il massimo possibile, sarà insuperabile per tutti, finché non verranno realizzati in Italia impianti più capienti. Significa che il tennis italiano oggi supera tutti i limiti e le strutture del nostro Paese e che in futuro potremo solamente misurarci sulla velocità di riempimento e sull’incasso totale della biglietteria”.