WTA 1000 Indian Wells: Jasmine Paolini centra gli ottavi di finale. Battuta dopo una dura lotta Anna Kalinskaya

Nel panorama del tennis femminile in questo momento la giocatrice del momento è sicuramente la nostra Jasmine Paolini, che continua a lasciare il segno nel circuito WTA. La sua ultima impresa la vede battere Anna Kalinskaya al terzo turno del prestigioso torneo WTA 1000 di Indian Wells, replicando il successo già ottenuto a Dubai. Nonostante si sia trattato di un incontro combattuto, Paolini ha avuto la meglio sulla sua avversaria con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4 al termine di un match che ha superato le due ore di gioco.

Kalinskaya, durante l’incontro, ha mostrato momenti di incertezza, evidenziati dai suoi dieci doppi falli, molti dei quali in fasi cruciali del match. Questo, unito a una prestazione solida di Paolini, che ha vinto il 69% dei punti al primo servizio e il 55% al secondo, ha indirizzato l’esito dell’incontro a favore dell’italiana.

Il match è stato caratterizzato da un inizio incerto con un break per parte nei primi giochi, seguito da una serie di scambi in cui entrambe le giocatrici hanno alternato colpi vincenti a errori non forzati. La differenza si è fatta sentire nel primo set, quando Paolini ha sfruttato le incertezze di Kalinskaya, ottenendo un break decisivo all’ottavo gioco e chiudendo il set a suo favore per 6 a 3.

Nel secondo set, la dinamica del match ha visto una Kalinskaya più combattiva, che è riuscita a equilibrare le sorti e a vincere il set, ribaltando temporaneamente le aspettative. Tuttavia, nel set decisivo, Paolini ha mostrato una notevole capacità di reazione (sotto per 2 a 3 con break), contrattaccando prontamente dopo aver perso il servizio e mantenendo i propri turni di battuta con autorità fino al decisivo decimo game. Nonostante qualche momento di tensione, in cui ha sprecato due match point, Paolini ha saputo sfruttare la terza opportunità, conquistando il set e il match per 6 a 4.

Guardando avanti, la prossima avversaria di Jasmine sarà la russa Anastasia Potapova, numero 33 del ranking mondiale, che ha ottenuto una vittoria in due set sull’argentina Nadia Podoroska. Con i favori del pronostico dalla sua parte, Paolini ambisce non solo a raggiungere i quarti di finale a Indian Wells, ma anche a consolidare la sua posizione come una delle protagoniste del circuito WTA.

WTA Indian Wells Anna Kalinskaya [21] Anna Kalinskaya [21] 3 6 4 Jasmine Paolini [13] Jasmine Paolini [13] 6 3 6 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi