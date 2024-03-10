WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Charleston: Il Tabellone Principale. Martina Trevisan n.3 del seeding ed Elisabetta Cocciaretto n.4. Sara Errani entra in tabellone. Niente qualificazioni per l’azzurra

10/03/2024 18:29 4 commenti
Martina Trevisan nella foto - Foto Getty Images
Martina Trevisan nella foto - Foto Getty Images

USA WTA 125 Charleston – Tabellone Principale – hard
(1) Clara Burel FRA vs Harriet Dart GBR
Qualifier vs Clara Tauson DEN
Yanina Wickmayer BEL vs Sara Errani ITA
Qualifier vs (6) Yafan Wang CHN

(3) Martina Trevisan ITA vs Renata Zarazua MEX
(WC) Madison Sieg USA vs Oceane Dodin FRA
Jaqueline Cristian ROU vs Qualifier
(WC) Dalayna Hewitt USA vs (7) Diana Shnaider RUS

(5) Lin Zhu CHN vs Qualifier
Kamilla Rakhimova RUS vs (WC) Louisa Chirico USA
Alizé Cornet FRA vs Nao Hibino JPN
Arina Rodionova AUS vs (4) Elisabetta Cocciaretto ITA

(8) Tamara Korpatsch GER vs Greet Minnen BEL
Kayla Day USA vs Aliaksandra Sasnovich BLR
(WC) Maria Mateas USA vs Emina Bektas USA
Rebeka Masarova ESP vs (2) Arantxa Rus NED

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4 commenti

brizz 10-03-2024 19:36

burel

rus

shnaider
cocciaretto

y.wang
trevisan
rakhimova
sasnovich

 4
Replica | Quota | 0
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kaishaku 10-03-2024 18:56

MINNEN

TREVISAN

WANG
COCCIARETTO

TAUSON
SHNAIDER
ZHU
RUS

 3
Replica | Quota | 0
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miky85 10-03-2024 18:49

Cocciaretto

Shnaider

Burel
Bektas

Wickmayer
Dodin
Zhu
Day

 2
Replica | Quota | 0
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l Occhio di Sauron 10-03-2024 18:42

WANG

ZHU

SCHNAIDER
MINNEN

BUREL
DODIN
COCCIARETTO
RUS

 1
Replica | Quota | 0
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