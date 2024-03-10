WTA 125 Charleston: Il Tabellone Principale. Martina Trevisan n.3 del seeding ed Elisabetta Cocciaretto n.4. Sara Errani entra in tabellone. Niente qualificazioni per l’azzurra
WTA 125 Charleston – Tabellone Principale – hard
(1) Clara Burel vs Harriet Dart
Qualifier vs Clara Tauson
Yanina Wickmayer vs Sara Errani
Qualifier vs (6) Yafan Wang
(3) Martina Trevisan vs Renata Zarazua
(WC) Madison Sieg vs Oceane Dodin
Jaqueline Cristian vs Qualifier
(WC) Dalayna Hewitt vs (7) Diana Shnaider
(5) Lin Zhu vs Qualifier
Kamilla Rakhimova vs (WC) Louisa Chirico
Alizé Cornet vs Nao Hibino
Arina Rodionova vs (4) Elisabetta Cocciaretto
(8) Tamara Korpatsch vs Greet Minnen
Kayla Day vs Aliaksandra Sasnovich
(WC) Maria Mateas vs Emina Bektas
Rebeka Masarova vs (2) Arantxa Rus
TAG: WTA 125
4 commenti
burel
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y.wang
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rakhimova
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MINNEN
TREVISAN
WANG
COCCIARETTO
TAUSON
SHNAIDER
ZHU
RUS
Cocciaretto
Shnaider
Burel
Bektas
Wickmayer
Dodin
Zhu
Day
WANG
ZHU
SCHNAIDER
MINNEN
BUREL
DODIN
COCCIARETTO
RUS