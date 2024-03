Un’analisi del Movimento al servizio, rovescio e diritto di Jannik Sinner (Video)

Inizia da oggi una nuova rubrica che spero vi piacerà dove parleremo dell’analisi dei movimenti dei tennisti. Si parte con Jannik Sinner.

L’analisi del video evidenzia l’ottima tecnica di Jannik Sinner in tutte le componenti fondamentali: servizio, rovescio e diritto. Ogni colpo dimostra una combinazione di potenza, precisione e versatilità, sottolineando la sua capacità di dominare lo scambio e di esercitare sempre pressione sull’avversario.

Analisi del Servizio

Il servizio di Sinner mostra una combinazione di potenza e precisione. La sua fase di preparazione è caratterizzata da un movimento fluido, con un’eccellente coordinazione tra il lancio della palla e l’arco del braccio di servizio. Questo gli consente di generare una grande forza, mantenendo al contempo un alto livello di controllo sulla direzione e l’effetto della palla. La sua azione di servizio, con un punto di impatto elevato, ottimizza l’uso della leva del braccio, traducendosi in servizi potenti e difficili da ritornare per l’avversario.

Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI

Analisi del Rovescio

Il rovescio di Sinner è notevolmente fluido e tecnicamente solido. Utilizza un rovescio bimane che gli conferisce sia potenza che controllo. Durante il colpo, il suo posizionamento e il movimento del corpo sono ottimizzati per massimizzare la forza del colpo senza sacrificare la precisione. La transizione dal backswing all’impatto è liscia, con un eccellente uso del rotazione del torso per aggiungere ulteriore potenza al colpo. La sua capacità di variare l’angolo e la profondità del rovescio gli consente di mettere in difficoltà l’avversario e di aprire il campo per colpi vincenti.

Analisi del Diritto

Il diritto di Sinner è uno dei suoi colpi più impressionanti. Mostra un eccellente equilibrio e coordinazione, con un movimento del piede agile che gli permette di posizionarsi correttamente per ogni colpo. La preparazione del suo diritto include un backswing completo, che, combinato con un potente movimento del corpo attraverso il colpo, genera una grande velocità della palla. L’impatto avviene con il braccio quasi completamente esteso, permettendogli di sfruttare pienamente la sua altezza e la sua leva. Sinner utilizza sia colpi piatti che carichi di topspin, dimostrando una versatilità che gli consente di adattarsi rapidamente alle diverse situazioni di gioco.





Federico Di Miele