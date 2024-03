Rafael Nadal si ritira da Indian Wells. “Non sono ancora pronto. Non posso mentire a me stesso e ai miei tifosi”. Al suo posto entra Nagal

LiveTennis Youtube – Jannik Sinner gioca con il figlio di Rafael Nadal



, ex numero uno al mondo e ex campione dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, dove pianificava di tornare alle competizione per la prima volta da gennaio, ha annunciato questo mercoledì sera che non scenderà in campo per giocare il suo incontro di primo turno contro. Lo spagnolo di 37 anni ha ammesso di non essere ancora pronto per competere al massimo livello.

“Ho fatto una prova questo fine settimana, ma non sono ancora pronto per competere al massimo livello. Non posso mentire a me stesso e ai miei tifosi”, ha rivelato lo spagnolo in una lunga dichiarazione diffusa sui suoi social network. Nadal è arrivato presto in California, ha giocato il Netflix Slam a Las Vegas domenica ma così tornerà in Spagna senza giocare nel torneo principale, come è successo a gennaio, quando si è ritirato dall’Australian Open. Il maiorchino si prepara ora per la stagione sulla terra battuta, da sempre il suo principale obiettivo in questa possibile stagione d’addio.

Queste le parole complete del campione spagnolo: “È con profondo rammarico che sono costretto a ritirarmi da questo incredibile torneo. Tutti sanno quanto questo posto sia speciale per me e quanto ami competere qui a Indian Wells. Proprio per questo motivo sono arrivato molto presto qui, per allenarmi e tentare di prepararmi al meglio. Ho dedicato impegno e passione agli allenamenti, e come sapete tutti, ho effettuato un test questo fine settimana, ma non mi ritengo pronto per competere al livello più alto in un evento di tale rilievo.

Non è stata una decisione facile, anzi, è stata molto difficile, ma non posso ingannare me stesso né deludere i migliaia di tifosi. Sentirò la vostra mancanza e sono convinto che il torneo avrà grande successo.”

Lo spagnolo sarà sostituito nel tabellone dal lucky loser indiano Sumit Nagal.