WTA 1000 Indian Wells: Buona la prima per Camila Giorgi. Battuta in due set Katie Boulter

Dopo un inizio d’anno difficile, Camila Giorgi ritrova il sorriso e la forma vincente ad Indian Wells, superando la britannica Katie Boulter con un convincente 6-3 6-2 in un’ora e diciotto minuti di gioco. La vittoria arriva dopo un periodo negativo per l’azzurra, che non trovava successo in una partita dal suo ultimo incontro a Brisbane alla fine del 2023.

L’espressione di soddisfazione di Giorgi al termine dell’incontro testimonia il suo impegno e la determinazione a proseguire su questa strada di riscatto. La sua prestazione ad Indian Wells sarà un punto di riferimento per la continuazione della stagione, sperando che possa ripetersi contro avversarie di alto calibro come Noskova.

La prestazione offerta contro Boulter, fresca vincitrice del torneo di San Diego, è stata di rilievo. Giorgi ha mostrato una dominio da fondo campo, sfruttando efficacemente la propria prima di servizio con il 71% dei punti vinti su essa, e non ha lasciato spazi alla sua avversaria, forse affaticata dal recente successo.

Il match si è aperto con una serie di break che hanno visto Giorgi prendere subito il comando con un 2-0. Sebbene Boulter abbia risposto con un controbreak, la tennista italiana ha prontamente recuperato il break nel gioco seguente, riuscendo a imporsi nuovamente e a chiudere il primo set per 6-3. Il secondo set ha visto un’ancora migliore partenza di Giorgi, che ha ottenuto un break a zero e non ha mai realmente permesso a Boulter di entrare nel match portandosi sul 4 a 0, chiudendo poi il set e la partita per 6-2.

La prestazione solida di Giorgi non solo segna un ritorno in forma ma pone le basi per sfide future più impegnative. Nel prossimo turno, l’azzurra affronterà Linda Noskova, ceca testa di serie numero ventisei, che ha ottenuto un bye al primo turno e che si è distinta per aver raggiunto i quarti di finale agli Australian Open, dove ha battuto anche Iga Swiatek.

WTA Indian Wells Camila Giorgi Camila Giorgi 0 6 6 0 Katie Boulter Katie Boulter 0 3 2 0 Vincitore: Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Giorgi (🇮🇹) vs Boulter (🇬🇧)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 277 vs 237

– Aces: 1 vs 5

– Double Faults: 7 vs 6

– First Serve: 48.3% (28/58) vs 46.8% (22/47)

– 1st Serve Points Won: 75.0% (21/28) vs 63.6% (14/22)

– 2nd Serve Points Won: 56.7% (17/30) vs 36.0% (9/25)

– Break Points Saved: 75.0% (3/4) vs 0.0% (0/4)

– Service Games Played: 9 vs 8

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 36.4% (8/22) vs 25.0% (7/28)

– 2nd Serve Return Points Won: 64.0% (16/25) vs 43.3% (13/30)

– Break Points Converted: 100.0% (4/4) vs 25.0% (1/4)

– Return Games Played: 8 vs 9

**POINT STATS:**

– Total Service Points Won: 65.5% (38/58) vs 48.9% (23/47)

– Total Return Points Won: 51.1% (24/47) vs 34.5% (20/58)

– Total Points Won: 59.0% (62/105) vs 41.0% (43/105)





Marco Rossi