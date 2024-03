Indian Wells 2024: Il Tabellone di Doppio rivela le strategie olimpiche

Il Masters 1000 di Indian Wells 2024 presenta un prestigioso e insolito tabellone di doppio, con alcuni dei migliori giocatori del mondo che vi partecipano. Non è comune per tornei di questa importanza, sebbene il fatto che i migliori siano esentati dal primo turno aiuti a vedere il doppio come un buon modo per acquisire ritmo competitivo.

Tuttavia, l’aspetto chiave per cui Jannik Sinner, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e Álex de Miñaur, tutti tra i top-10, hanno deciso di iscriversi a questa modalità, è che cercano di prepararsi già per l’assalto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sono particolarmente significativi i casi di Sinner, Rublev e De Miñaur, che fanno coppia con connazionalii con i quali potrebbero competere a Parigi, come sono Sonego, Khachanov e Popyrin. Altri giocatori importanti come Fritz, Auger-Aliassime, Dimitrov o Shelton partecipano anche loro ma con tennisti di altre nazionalità.

Tabellone Doppio Indian Wells – Hard

1. 🇮🇳 Bopanna / 🇦🇺 Ebden [1] vs 🇧🇪 Gille / 🇧🇪 Vliegen

2. 🇫🇷 Mahut / 🇫🇷 Roger-Vassellin vs 🇪🇸 Davidovich / 🇩🇪 Mies

3. 🇷🇺 Khachanov / 🇷🇺 Rublev vs 🇮🇹 Sinner / 🇮🇹 Sonego

4. 🇺🇸 Eubanks / 🇺🇸 Shelton vs 🇪🇸 Granoll / 🇦🇷 Zeballos [5]

5. 🇲🇽 Gonzalez / 🇬🇧 Skupski [4] vs 🇦🇷 Cerundolo / 🇬🇧 Norrie

6. 🇺🇸 Fritz / 🇨🇿 Lehecka vs 🇺🇸 Lammons / 🇺🇸 Withrow

7. 🇲🇨 Nys / 🇵🇱 Zielinski vs 🇮🇹 Bolelli / 🇮🇹 Vavassori

8. 🇫🇷 Humbert / 🇫🇷 Martin vs 🇬🇧 Murray / 🇳🇿 Venus [8]

9. 🇩🇪 Krawietz / 🇩🇪 Puetz [7] vs 🇰🇿 Bublik / 🇫🇷 Mannarino

10.🇪🇸 Arevalo / 🇭🇷 Pavic vs 🇨🇱 Jarry / 🇦🇺 Purcell

11. 🇨🇦 Auger-Aliassime / 🇺🇸 Korda [WC] vs 🇬🇧 Glasspool / 🇳🇱 Rojer

12. 🇦🇺 De Minaur / 🇦🇺 Popyrin vs 🇺🇸 Ram / 🇬🇧 Salisbury [3]

13. 🇦🇷 Gonzalez / 🇦🇷 Molteni [6] vs 🇺🇸 Seggerman / 🇺🇸 Trhac [WC]

14. 🇺🇸 Johnson / 🇺🇸 Paul [WC] vs 🇳🇱 Koolhof / 🇭🇷 Mektic

15. 🇧🇬 Dimitrov / 🇬🇧 Evans vs 🇧🇷 Melo / 🇩🇪 Zverev

16. 🇳🇱 Griekspoor / 🇵🇱 Hurkacz vs 🇭🇷 Dodig / 🇺🇸 Krajicek [2]





