Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Mercoledì 06 Marzo 2024. In campo due azzurri oggi

LiveTennis Youtube – Indian Wells 2024: non solo Sinner, i temi principali del primo Masters 1000



1. Angelique Kerbervs Petra Martic2. Christopher Eubanksvs [WC] Brandon Nakashima3. Andy Murrayvs [Q] David Goffin(non prima ore: 23:00)4. [Q] Nao Hibinovs [WC] Venus Williams(non prima ore: 03:00)5. [Q] Thiago Seyboth Wildvs J.J. Wolf

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Thanasi Kokkinakis vs Marcos Giron

2. Mirra Andreeva vs [WC] Katie Volynets

3. [WC] Caroline Wozniacki vs Lin Zhu (non prima ore: 23:00)

4. Borna Coric vs Sebastian Ofner (non prima ore: 03:00)

5. [WC] Paula Badosa vs [WC] Ashlyn Krueger

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sara Sorribes Tormo vs Marie Bouzkova

2. Camila Giorgi vs Katie Boulter (non prima ore: 22:00)

3. [Q] Erika Andreeva vs Danielle Collins

4. [Q] Juncheng Shang vs Jordan Thompson (non prima ore: 03:00)

5. [WC] Jakub Mensik vs [Q] Seongchan Hong

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Christopher O’Connell vs Jack Draper

2. Luca Van Assche vs Matteo Arnaldi

3. Dusan Lajovic vs Emil Ruusuvuori

4. [Q] Robin Montgomery vs [Q] Hailey Baptiste

5. [Q] Taylor Townsend vs Magda Linette

STADIUM 5 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Alexander Shevchenko vs Dominik Koepfer

2. Fabian Marozsan vs Alexei Popyrin

3. [Q] Constant Lestienne vs [Q] Denis Kudla

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tatjana Maria vs Arantxa Rus

2. [Q] Bernarda Pera vs Daria Saville

3. [WC] McCartney Kessler vs [Q] Nuria Parrizas Diaz

STADIUM 7 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Yannick Hanfmann vs Pedro Cachin

2. Taro Daniel vs Daniel Elahi Galan

3. [Q] Lucas Pouille vs Daniel Altmaier

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Rebecca Sramkova vs Yafan Wang

2. [Q] Mai Hontama vs Shuai Zhang

3. Tamara Korpatsch vs Yulia Putintseva