Masters 1000 Indian Wells: Ethan Quinn, classe 2004, sbarra la strada di Andrea Vavassori nelle qualificazioni

La giornata si tinge di amarezza per l’Italia con l’eliminazione di Andrea Vavassori nell’ultimo turno delle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista originario del Piemonte è stato sconfitto dal giovane promettente americano Ethan Quinn, numero 284 del ranking mondiale, con il punteggio finale di 4-6, 6-1, 6-2, al termine di un incontro che ha superato le due ore di gioco.

Quinn ha messo in campo una performance notevole, realizzando trenta colpi vincenti a fronte di soli dieci errori non forzati, un dato che sottolinea l’eccellenza della sua prestazione. Vavassori, nonostante i 23 colpi vincenti, ha mostrato vulnerabilità nel suo gioco di servizio, concedendo dodici opportunità di break all’avversario e commettendo sei doppi falli, elementi che hanno pesato sul risultato finale.

Il match era iniziato sotto i migliori auspici per Vavassori, che è riuscito a ottenere un break sin dal primo game. Mantenendo con solidità i suoi turni al servizio, l’italiano ha salvato una palla break nel decimo gioco, assicurandosi il primo set per 6-4.

Tuttavia, il secondo set ha visto un dominio incontestabile da parte di Quinn. L’americano ha ottenuto due break, nel secondo e nel quarto game, portandosi rapidamente sul 5-0. Vavassori è riuscito a recuperare leggermente, ma Quinn non ha avuto difficoltà a chiudere il set a suo favore per 6-1.

Nel terzo set, la situazione non è migliorata per l’italiano. Nonostante abbia salvato due palle break nel terzo game, Vavassori ha ceduto il suo servizio nel quinto. Un ulteriore break da parte di Quinn nel settimo game ha poi consolidato il suo vantaggio, permettendogli di chiudere il set per 6-2 e di assicurarsi così un posto nel tabellone principale del prestigioso torneo californiano.

ATP Indian Wells Ethan Quinn Ethan Quinn 4 6 6 Andrea Vavassori [23] Andrea Vavassori [23] 6 1 2 Vincitore: Quinn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Quinn 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Quinn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-0 → 5-1 E. Quinn 15-0 ace 15-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Vavassori 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-0 → 4-0 E. Quinn 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 E. Quinn 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Quinn 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Quinn 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Quinn vs Vavassori (🇮🇹)

– **Aces:**

– Quinn: 4

– Vavassori: 5

– **Double Faults:**

– Quinn: 4

– Vavassori: 6

– **First Serve:**

– Quinn: 48/85 (56%)

– Vavassori: 46/79 (58%)

– **1st Serve Points Won:**

– Quinn: 37/48 (77%)

– Vavassori: 31/46 (67%)

– **2nd Serve Points Won:**

– Quinn: 19/37 (51%)

– Vavassori: 15/33 (45%)

– **Break Points Saved:**

– Quinn: 2/3 (67%)

– Vavassori: 8/12 (67%)

– **Service Games Played:**

– Quinn: 13

– Vavassori: 12

– **Return Stats:**

– 1st Serve Return Points Won:

– Quinn: 15/46 (33%)

– Vavassori: 11/48 (23%)

– 2nd Serve Return Points Won:

– Quinn: 18/33 (55%)

– Vavassori: 18/37 (49%)

– **Break Points Converted:**

– Quinn: 4/12 (33%)

– Vavassori: 1/3 (33%)

– **Return Games Played:**

– Quinn: 12

– Vavassori: 13

– **Net Points Won:**

– Quinn: 21/33 (64%)

– Vavassori: 16/27 (59%)

– **Winners:**

– Quinn: 30

– Vavassori: 23

– **Unforced Errors:**

– Quinn: 10

– Vavassori: 12

– **Total Points Won:**

– Quinn: 89/164 (54%)

– Vavassori: 75/164 (46%)

– **Service Speed:**

– Max Speed:

– Quinn: 213 km/h (132 mph)

– Vavassori: 218 km/h (135 mph)

– 1st Serve Average Speed:

– Quinn: 194 km/h (120 mph)

– Vavassori: 203 km/h (126 mph)

– 2nd Serve Average Speed:

– Quinn: 153 km/h (95 mph)

– Vavassori: 160 km/h (99 mph)





Francesco Paolo Villarico