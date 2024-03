Masters e WTA 1000 Indian Wells – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 05 Marzo 2024. In campo tre azzurri

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Ethan Quinn vs [23] Andrea Vavassori

2. [2] Bernarda Pera vs [16] Camila Osorio (non prima ore: 21:00)

3. [4] Taylor Townsend vs [WC] Clervie Ngounoue (non prima ore: 23:00)

4. Denis Kudla vs [24] Emilio Nava

STADIUM 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Thiago Seyboth Wild vs [20] Liam Broady

2. Linda Fruhvirtova vs [15] Rebeka Masarova (non prima ore: 21:00)

3. [11] Clara Tauson vs [23] Hailey Baptiste (non prima ore: 23:00)

4. [11] Luca Nardi vs [13] David Goffin

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lukas Klein vs Zachary Svajda

2. Mai Hontama vs Claire Liu (non prima ore: 21:00)

3. [8] Kayla Day vs [14] Erika Andreeva (non prima ore: 23:00)

4. Juncheng Shang vs Facundo Bagnis

STADIUM 7 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Benjamin Hassan vs Shintaro Mochizuki

2. [9] Sara Errani vs [17] Arina Rodionova (non prima ore: 21:00)

3. Storm Hunter vs [WC] Robin Montgomery (non prima ore: 23:00)

4. [6] Jurij Rodionov vs Nicolas Moreno De Alboran

STADIUM 8 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alex Molcan vs Hugo Grenier

2. [3] Nao Hibino vs Su-Wei Hsieh (non prima ore: 21:00)

3. H. Dart or D. Semenistaja vs [WC] Liv Hovde (non prima ore: 23:00)

4. [WC] Lucas Pouille vs [22] Harold Mayot

STADIUM 9 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Sumit Nagal vs [Alt] Seongchan Hong

2. Rebecca Sramkova vs Jessika Ponchet (non prima ore: 21:00)

3. [5] Nadia Podoroska vs Nuria Parrizas Diaz (non prima ore: 23:00)

4. [9] Constant Lestienne vs [14] Vit Kopriva