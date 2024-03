Indian Wells: Percorsi Opposti per Gaio e Nardi nelle Qualificazioni. Luca sfiderà David Goffin al turno decisivo

Nella cornice del torneo di Indian Wells, gli italiani Federico Gaio e Luca Nardi hanno vissuto emozioni contrastanti nel primo turno delle qualificazioni. Federico Gaio, numero 212 del ranking mondiale, non è riuscito a superare l’ostacolo rappresentato da Jurij Rodionov, austriaco numero 96 ATP e sesta testa di serie delle qualificazioni. Il confronto si è risolto in un’ora e dieci minuti a favore di Rodionov, che ha dominato l’incontro chiudendolo con il punteggio di 6-1, 6-2. Questo match rievoca il ricordo della loro precedente sfida agli US Open del 2021, dove Rodionov aveva già avuto la meglio su Gaio in due set, confermando così la sua superiorità sul cemento.

ATP Indian Wells Jurij Rodionov [6] Jurij Rodionov [6] 6 6 Federico Gaio Federico Gaio 1 2 Vincitore: Rodionov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Rodionov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Gaio 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Rodionov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Gaio 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Rodionov (🇦🇹) vs Gaio (🇮🇹)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 284 vs 193

– Aces: 1 vs 0

– Double Faults: 2 vs 3

– First Serve: 29/58 (50%) vs 21/40 (53%)

– 1st Serve Points Won: 23/29 (79%) vs 12/21 (57%)

– 2nd Serve Points Won: 16/29 (55%) vs 8/19 (42%)

– Break Points Saved: 4/4 (100%) vs 2/6 (33%)

– Service Games Played: 8 vs 7

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 9/21 (43%) vs 6/29 (21%)

– 2nd Serve Return Points Won: 11/19 (58%) vs 13/29 (45%)

– Break Points Converted: 4/6 (67%) vs 0/4 (0%)

– Return Games Played: 7 vs 8

POINT STATS:

– Net Points Won: 17/21 (81%) vs 10/17 (59%)

– Winners: 18 vs 7

– Unforceed Errors: 10 vs 9

– Service Points Won: 39/58 (67%) vs 20/40 (50%)

– Return Points Won: 20/40 (50%) vs 19/58 (33%)

– Total Points Won: 59/98 (60%) vs 39/98 (40%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 202 km/h (125 mph) vs 205 km/h (127 mph)

– 1st Serve Average Speed: 183 km/h (113 mph) vs 197 km/h (122 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 149 km/h (92 mph) vs 154 km/h (95 mph)

Dall’altra parte, la notte italiana ha sorriso a Luca Nardi, numero 123 ATP ed undicesima testa di serie delle qualificazioni. Il giovane talento di Pesaro ha avuto la meglio sul francese Terence Atmane, numero 136 del ranking, in un match che non registrava precedenti tra i due. Nardi ha mostrato una prestazione solida e convincente, imponendosi con un chiaro 6-4, 6-0, segnando così un inizio promettente nel suo percorso a Indian Wells.

Luca nel primo set avanti per 5 a 1 ha perso un break e poi sul 5 a 4 ha dovuto annullare due palle break per un possibile 5 pari prima di chiudere al terzo set point utile per 6 a 4.

Nel secondo set Nardi questa volta non si è fatto raggiungere e piazzando tre break ha vinto il set e l’incontro per 6 a 0.

Al turno finale Luca Nardi se la vedrà con l’ec top ten David Goffin.

ATP Indian Wells Luca Nardi [11] Luca Nardi [11] 6 6 Terence Atmane Terence Atmane 4 0 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 T. Atmane 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Atmane 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-0 → 4-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-0 → 3-0 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Atmane 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Nardi (🇮🇹) vs Atmane (🇫🇷)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 284 vs 174

– Aces: 1 vs 2

– Double Faults: 2 vs 7

– First Serve: 26/49 (53%) vs 23/59 (39%)

– 1st Serve Points Won: 17/26 (65%) vs 16/23 (70%)

– 2nd Serve Points Won: 18/23 (78%) vs 11/36 (31%)

– Break Points Saved: 3/4 (75%) vs 7/12 (58%)

– Service Games Played: 8 vs 8

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 7/23 (30%) vs 9/26 (35%)

– 2nd Serve Return Points Won: 25/36 (69%) vs 5/23 (22%)

– Break Points Converted: 5/12 (42%) vs 1/4 (25%)

– Return Games Played: 8 vs 8

POINT STATS:

– Net Points Won: 8/13 (62%) vs 6/11 (55%)

– Winners: 3 vs 5

– Unforceed Errors: 13 vs 33

– Service Points Won: 35/49 (71%) vs 27/59 (46%)

– Return Points Won: 32/59 (54%) vs 14/49 (29%)

– Total Points Won: 67/108 (62%) vs 41/108 (38%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 204 km/h (126 mph) vs 206 km/h (128 mph)

– 1st Serve Average Speed: 177 km/h (109 mph) vs 188 km/h (116 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 183 km/h (113 mph) vs 147 km/h (91 mph)





