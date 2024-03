Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurri al via (con il programma comleto di oggi)

Masters 1000 Indian Wells – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Seyboth Wild, Thiago vs Walton, Adam

Polmans, Marc vs (20) Broady, Liam

(2) Hijikata, Rinky vs (WC) Pouille, Lucas

Zhukayev, Beibit vs (22) Mayot, Harold

(3) Nishioka, Yoshihito vs Shang, Juncheng

Bagnis, Facundo vs (18) Mmoh, Michael

(4) Gaston, Hugo vs Kudla, Denis

(WC) Johnson, Steve vs (24) Nava, Emilio

(5) Cazaux, Arthur vs Hassan, Benjamin

Mochizuki, Shintaro vs (16) Schwartzman, Diego

(6) Rodionov, Jurij vs Gaio, Federico

Moreno De Alboran, Nicolas vs (21) Meligeni Alves, Felipe

(7) Marterer, Maximilian vs Klein, Lukas

Svajda, Zachary vs (17) Ajdukovic, Duje

(8) Nagal, Sumit vs (WC) Dostanic, Stefan

(PR) Kwon, Soonwoo vs (19) Watanuki, Yosuke

(9) Lestienne, Constant vs Ymer, Elias

(WC) Woestendick, Cooper vs (14) Kopriva, Vit

(10) Halys, Quentin vs (WC) Quinn, Ethan

Dzumhur, Damir vs (23) Vavassori, Andrea

(11) Nardi, Luca vs Atmane, Terence

Cressy, Maxime vs (13) Goffin, David

(12) Paire, Benoit vs Molcan, Alex

Grenier, Hugo vs (15) Medjedovic, Hamad

1. Maxime Cressyvs [13] David Goffin2. Facundo Bagnisvs [18] Michael Mmoh

STADIUM 3 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [WC] Steve Johnson vs [24] Emilio Nava

2. [4] Hugo Gaston vs Denis Kudla

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [10] Quentin Halys vs [WC] Ethan Quinn

2. [5] Arthur Cazaux vs Benjamin Hassan

3. Sara Bejlek vs [23] Hailey Baptiste (non prima ore: 21:00)

4. [WC] Clervie Ngounoue vs [22] Alizé Cornet

5. [3] Yoshihito Nishioka vs Juncheng Shang

STADIUM 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Thiago Seyboth Wild vs Adam Walton

2. [12] Benoit Paire vs Alex Molcan

3. Laura Pigossi vs [16] Camila Osorio (non prima ore: 21:00)

4. [4] Taylor Townsend vs [WC] Iva Jovic

5. [2] Rinky Hijikata vs [WC] Lucas Pouille

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Damir Dzumhur vs [23] Andrea Vavassori

2. Shintaro Mochizuki vs [16] Diego Schwartzman

3. Emiliana Arango vs [14] Erika Andreeva (non prima ore: 21:00)

4. [10] Harriet Dart vs Darja Semenistaja

5. [11] Luca Nardi vs Terence Atmane

STADIUM 7 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Sumit Nagal vs [WC] Stefan Dostanic

2. Zachary Svajda vs [17] Duje Ajdukovic

3. [1] Jaqueline Cristian vs Storm Hunter (non prima ore: 21:00)

4. [5] Nadia Podoroska vs Olivia Gadecki

5. Beibit Zhukayev vs [22] Harold Mayot

STADIUM 8 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Soonwoo Kwon vs [19] Yosuke Watanuki

2. [7] Maximilian Marterer vs Lukas Klein

3. [9] Constant Lestienne vs Elias Ymer

4. [6] Jurij Rodionov vs Federico Gaio

STADIUM 9 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marc Polmans vs [20] Liam Broady

2. Hugo Grenier vs [15] Hamad Medjedovic

3. [WC] Cooper Woestendick vs [14] Vit Kopriva

4. Nicolas Moreno De Alboran vs [21] Felipe Meligeni Alves