Alex De Minaur conquista Acapulco per il secondo anno di fila e corre a sostenere Katie Boulter a San Diego (Video)

Alex De Minaur, 25 anni, continua a vivere un inizio di stagione straordinario e questo sabato, a notte fonda, è riuscito a trasformare il suo ottimo momento in un grande titolo, vincendo per il secondo anno consecutivo l’ATP 500 di Acapulco. De Minaur è il primo giocatore a difendere il titolo del più grande torneo del Messico da David Ferrer, nel 2012. Nessuno aveva mai vinto questo torneo due volte di fila da quando è passato a superficie dura, nel 2014.

L’australiano, numero 9 del mondo, ha ottenuto la sua decima vittoria consecutiva in questo evento sconfiggendo in finale dell’edizione 2024 del torneo messicano il norvegese Casper Ruud, 11° ATP, ma ex top 2, con il punteggio di 6-4, 6-4, in un incontro di due ore che è stato molto più combattuto di quanto i parziali possano suggerire. È l’ottavo titolo in carriera per De Minaur, il secondo nella categoria ATP 500 e il primo da quando ha trionfato qui stesso un anno fa, ad Acapulco. Questa è, infatti, la prima volta che De Minaur difende un titolo nella sua carriera.

Alex De Minaur e Katie Boulter formano una delle coppie di unite del tennis contemporaneo e questo fine settimana ciò è diventato molto evidente. L’australiano ha conquistato il titolo all’ATP 500 di Acapulco e la britannica ha brillato avanzando verso la finale del WTA 500 di San Diego, dove potrà contare sul sostegno del suo ragazzo!

“Non ho tempo di festeggiare perché devo prendere un volo alle 6 del mattino per poter vedere Katie giocare a San Diego”, ha confessato De Minaur ancora in campo, dopo aver sconfitto Casper Ruud nella finale del torneo messicano.

ATP Acapulco Alex de Minaur [3] Alex de Minaur [3] 6 6 Casper Ruud [6] Casper Ruud [6] 4 4 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. de Minaur 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi