Casper Ruud alla conquista del primo titolo ATP 500 ad Acapulco: Una Finale di Fuoco (con la sintesi video delle semifinali)

Casper Ruud, 25 anni, avrà questo sabato un’opportunità d’oro per vincere il suo primo titolo in carriera oltre la categoria ATP 250, dopo essersi qualificato venerdì per la finale dell’ATP 500 di Acapulco, in Messico. Il norvegese, che ha già raggiunto tre finali del Grande Slam, una alle ATP Finals e un’altra in un Masters 1000, è per la prima volta in finale in un ATP 500.

In una semifinale incredibile, con vari punti spettacolari, Ruud ha sconfitto il vicino scandinavo Holger Rune, settimo nel ranking ATP, per 3-6, 6-3 6-4, in 2 ore e 22 minuti, dopo aver ribaltato il punteggio da 2-4 15-40 nel terzo e decisivo set. Questa è la seconda finale in due settimane per Casper, che ha perso quella di Los Cabos contro Jordan Thompson. Ora, l’attuale undicesimo nel ranking ATP — che rientrerà nella top 10 lunedì — affronterà un altro australiano: Alex De Minaur, nono nel ranking ATP e campione in carica. Demon ha vinto l’unico scontro diretto tra i due a livello ATP (NextGen Finals 2019), ma Ruud ha vinto quando si sono affrontati in semifinale al Braga Open nel 2018.

Alex De Minaur, numero 9 del mondo e campione in carica dell’ATP 500 di Acapulco, in Messico, ha fatto infatti un passo fondamentale verso la difesa del titolo qualificandosi per la finale per il secondo anno consecutivo. L’australiano è il primo tennista a giocare due finali consecutive in questo torneo da quando David Ferrer (2012-2013) lo fece, all’epoca in cui il torneo si giocava sulla terra battuta.

Nelle semifinali, De Minaur ha dovuto lottare, ma ha beneficiato del ritiro del britannico Jack Draper, 50º nel ranking ATP, che dopo una grande settimana ha avuto un problema fisico e ha finito per ritirarsi quando il punteggio era già 6-3, 2-6 e 4-0 a favore del tennista di Sydney.

1. Jack Draper vs [3] Alex de Minaur



ATP Acapulco Jack Draper Jack Draper 0 3 6 0 Alex de Minaur [3] • Alex de Minaur [3] 15 6 2 4 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. de Minaur 15-0 ace 0-4 J. Draper 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Draper 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Draper 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. de Minaur 15-0 40-0 ace ace 5-1 → 5-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Draper 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

2. [6] Casper Ruud vs [2] Holger Rune



ATP Acapulco Casper Ruud [6] Casper Ruud [6] 3 6 6 Holger Rune [2] Holger Rune [2] 6 3 4 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-3 → 2-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Ruud 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 1-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-2 → 0-3 C. Ruud 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Marco Rossi