Incredibile a Dubai: Rublev urla violentemente contro un giudice di linea sul 5 pari del terzo set vs. Bublik, è squalificato (Video)

Incredibile e amara conclusione della prima semifinale all’ATP 500 di Dubai. Il match tra Andrey Rublev e Alexander Bublik è in lotta, siamo 5 pari al terzo, culmine di una partita ricca di colpi spettacolari, capovolgimenti di fronte e tensione. Sul 40-30 servizio per il kazako, Rublev si infuria dopo aver perso il punto, poiché a suo dire una palla di Bublik non è stata chiamata out. La reazione del n.5 del mondo è scomposta, come nel video che riportiamo: si avvicina con fare minaccioso al giudice di linea e gli urla in faccia. Al cambio di campo sul 6-5 Bublik, il giudice di linea riporta al giudice di sedia le oscenità ricevute dal russo (pare abbia urlato fucking moron, poi anche in russo, e il giudice di linea parla quella lingua). Arriva il supervisor che, dopo un breve colloquio con Andrey, gli comunica la squalifica per il suo comportamento oltre i limiti del regolamento. Non tanto per il modo, veemente, con il quale Rublev si è rivolto al giudice di linea, ma per la gravità di quel che gli ha urlato, le parole.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY — Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2024

Increduli i due giocatori, Bublik incluso, che ha chiesto di poter continuare la partita, ma la decisione del giudice arbitro è stata presa. La discussione è continuata a bordo campo per alcuni convulsi minuti, con Rublev che giurava di non aver affatto offeso in russo il giudice di linea.

Con questa squalifica, Rublev perderà il prize money e punti del torneo, e anche la quinta posizione del ranking mondiale a favore di Zverev.

Arriva immediatamente il primo commento a favore del russo da parte di Davidovich Fokina, che scrive sui social: “Molto ingiusto che squalificano Rublev senza prima accertarsi che quanto capito dal giudice di linea sia corretto. Questa regola dovrebbe essere rivista e modificata. Vergognoso. Abbiamo bisogno del VAR nel tennis”

Very unfair that they disqualify Rublev without first ensuring that what the line judge understood is correct. That rule should be reviewed and changed. Shameful. We need VAR in tennis.@AndreyRublev97 @atptour — Alejandro Davidovich Fokina (@alexdavidovich1) March 1, 2024



Così anche Daria Kasatkina, sempre a difesa di Andrey: “Quindi puoi semplicemente squalificare un giocatore, togliergli punti e soldi, senza nemmeno controllare il replay del video??? Che barzelletta, un’altra conferma che serve il VAR nel tennis e la linea elettronica che invita a tutti i tornei”

So you can just default a player, take his points and money away, without even checking a video replay??? What a joke, another confirmation we need a VAR in tennis and electronic line calling on all tournaments — Daria Kasatkina (@DKasatkina) March 1, 2024

Mario Cecchi