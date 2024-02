ATP 250 Santiago: Luciano Darderi centra i quarti di finale

Luciano Darderi ha superato un importante traguardo raggiungendo i quarti di finale del torneo di Santiago del Cile, segnando un significativo passo avanti nel torneo. Classificato numero 80 al mondo, Darderi ha superato al secondo turno Juan Manuel Cerundolo in un match combattuto che si è concluso con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in quasi due ore e mezza di gioco. Questa vittoria rappresenta per lui un dolce riscatto dopo la delusione vissuta a Rio de Janeiro due settimane fa. Nel prossimo incontro, Darderi affronterà il vincitore del derby cileno tra Alejandro Tabilo e Tomas Barrios.

L’inizio della partita ha visto un Darderi meno incisivo del solito, con Cerundolo che ha sfruttato la situazione per prendere l’iniziativa. Un errore su un dritto in rete da parte di Darderi ha consegnato il break a Cerundolo, ma l’italiano ha saputo reagire prontamente. Grazie anche agli errori dell’avversario, Darderi è riuscito a strappare il servizio a Cerundolo per due volte consecutive, chiudendo il primo set con un confortante 6-3.

Tuttavia, nel corso del secondo set, Darderi ha mostrato segni di fretta negli scambi, cadendo nelle trappole tese da Cerundolo che è riuscito a pareggiare il conto, aggiudicandosi il set per 6-3, con l’azzurro che sul 3 a 4 ha perso il servizio dopo aver commesso due doppi falli, uno sulla palla break e Cerundolo poi nel game successivo con un ace sulla palla set ha chiuso la frazione.

Il terzo set è stato caratterizzato da un gioco più cauto, con poche opportunità da entrambe le parti. Col passare del tempo, è stato Cerundolo a mostrare segni di impazienza, commettendo errori cruciali che hanno permesso a Darderi di ottenere il break decisivo nell’ottavo gioco (con due doppi falli dell’argentino nel game) e chiudere il match nel gioco successivo per 6 a 3.

Darderi ha messo a segno sette ace nel corso del match, mostrando una solida prestazione al servizio con il 77% di punti vinti sulla prima di servizio. Nonostante le difficoltà riscontrate con la seconda di servizio, dove ha concesso diciannove punti a Cerundolo, l’azzurro ha dimostrato grande tenacia salvando sei delle otto palle break a cui è stato sottoposto.

ATP Santiago Luciano Darderi Luciano Darderi 6 3 6 Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 3 6 3 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Darderi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Darderi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 3-4 → 3-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Darderi 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 5-3 → 6-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 4-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Darderi (🇮🇹) vs Cerundolo (🇦🇷)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 270 vs 269

– Aces: 7 vs 3

– Double Faults: 5 vs 2

– First Serve: 44/86 (51%) vs 58/85 (68%)

– 1st Serve Points Won: 34/44 (77%) vs 37/58 (64%)

– 2nd Serve Points Won: 23/42 (55%) vs 16/27 (59%)

– Break Points Saved: 6/8 (75%) vs 2/5 (40%)

– Service Games Played: 14 vs 13

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 21/58 (36%) vs 10/44 (23%)

– 2nd Serve Return Points Won: 11/27 (41%) vs 19/42 (45%)

– Break Points Converted: 3/5 (60%) vs 2/8 (25%)

– Return Games Played: 13 vs 14

POINT STATS:

– Service Points Won: 57/86 (66%) vs 53/85 (62%)

– Return Points Won: 32/85 (38%) vs 29/86 (34%)

– Total Points Won: 89/171 (52%) vs 82/171 (48%)