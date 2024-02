Le pessime condizioni dei campi al Cile Open (Video)

Santiago… abbiamo un problema. L’ultimo torneo della breve swing in America Latina è scattato e sta proseguendo tra molte polemiche per le pessime condizioni dei campi in terra battuta. Molti giocatori si sono lamentati, fin dal tabellone delle qualificazioni, per i rimbalzi fasulli e buche presenti sui vari campi del Club Deportivo Universidad Catolica, sito nella capitale del paese. Le immagini che arrivano dal Cile parlano da sole. Riportiamo due clip, una della partita di primo turno tra Moutet e Carballes Baena (vinta dal francese), e una relativa alle qualificazioni.

Il campo sembra forse fin troppo morbido, poco assestato. Probabilmente è stato rifatto troppo a ridosso dell’avvio del torneo, senza il tempo necessario per un corretto assestamento dei vari strati di terra, rendendolo così cedevole.

Desconozco como se arreglan las canchas, me declaró un ignorante pero es posible mejorar la cancha en 1 o 2 días. Algún canchero en Twitter pic.twitter.com/KK5X6E9gst — Guillermo Rivera (@Willy_Rivera3) February 27, 2024

Purtroppo per Santiago, anche nell’edizione 2023 (vinta dall’idolo locale Nico Jarry), i campi furono oggetto di pesanti critiche per problematiche simili. I tornei in America Latina stentano ad attrarre i grandi nomi, ma certamente queste condizioni dei campi non aiutano…

Mario Cecchi