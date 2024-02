ITF Macon e Trnava: I Main Draw

ITF MACON(Fra 50k cemento indoor)

[1] Polina Kudermetova vs TBD

Eleejah Inisan vs TBD

Ayla Aksu vs Alison Van uytvanck

Audrey Albie vs [7] Julia Avdeeva

[4] Jana Fett vs Amandine Hesse

Margaux Rouvroy vs Xinyu Gao

Alice Robbe vs TBD

[8] Raluca Georgiana Serban vs TBD

[6] Anastasia Tikhonova vs TBD

Nina Radovanovic vs TBD

Tamira Paszek vs Lois Boisson

Ipek Oz vs [3] Irina Maria Bara

[5] Simona Waltert vs TBD

Andreea Mitu vs Silvia Ambrosio

Harmony Tan vs Tatiana Prozorova

[2] Celine Naef vs TBD

ITF TRNAVA(Svk 50k cemento indoor)

[1] Tamara Zidansek vs TBD

Katarina Kuzmova vs TBD

Lucie Havlickova vs Veronika Erjavec

[6] Panna Udvardy vs TBD

[4] Moyuka Uchijima vs Polona Hercog

Vendula Valdmannova vs Francisca Jorge

Milana Zhabrailova vs Himeno Sakatsume

[7] Katarina Zavatska vs TBD

[8] Zeynep Sonmez vs Lulu Sun

Nigina Abduraimova vs TBD

Fanni Stollar vs TBD

Miriam Bianca Bulgaru vs [3] Anastasia Zakharova

[5] Lucrezia Stefanini vs Kali Supova

Anastasiia Gureva vs TBD

Lina Gjorcheska vs TBD

Alexandra Eala vs [2] Anna Bondar