Flavio Cobolli tra alti e bassi conquista il turno decisivo nelle quali del torneo ATP 500 di Acapulco

Flavio Cobolli si è aggiudicato una vittoria combattuta nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Acapulco, superando l’americano Brandon Holt in un incontro ricco di alti e bassi. Il tennista romano, attualmente 69º nel ranking mondiale, ha dovuto faticare per assicurarsi l’accesso al round decisivo che potrebbe garantirgli un posto nel tabellone principale, battendo Holt, numero 295 ATP, con il punteggio di 6-3, 0-6, 7-5.

Il match si è aperto con Cobolli in netta ascesa, riuscendo a imporre il proprio gioco e a creare difficoltà al rivale sin dal secondo game, momento in cui è riuscito a ottenere il break. Tuttavia, nonostante un inizio promettente, Cobolli ha mostrato una certa inaffidabilità al servizio, con una percentuale di prime palle in campo deludente, ferma al 33%. Questo aspetto ha offerto a Holt la possibilità di cercare il contro-break nel settimo game, possibilità tuttavia chiusa da Cobolli che è riuscito a mantenere il vantaggio e chiudere il set a proprio favore.

Il secondo set ha rappresentato un netto passo indietro per l’italiano, con un crollo significativo nei turni di servizio che ha portato alla perdita del parziale per 6-0, senza che Cobolli riuscisse a trovare soluzioni efficaci.

Rimettendosi in sesto nel terzo set, Cobolli ha dimostrato una notevole capacità di reazione, superando le difficoltà del set precedente. Dopo aver annullato una palla break nel quarto game con un Ace, ha incrementato il proprio livello di gioco, riuscendo a ottenere un break decisivo nell’undicesimo game che gli ha permesso di aggiudicarsi il set per 7-5 e, di conseguenza, l’incontro.Nonostante un servizio al di sotto delle aspettative, con solo il 43% di prime palle in campo che gli hanno fruttato il 68% dei punti giocati su di esse, Cobolli ha chiuso il match con un bilancio positivo di vincenti rispetto agli errori non forzati (25/15), a differenza del suo avversario (12/15).

Il prossimo avversario di Cobolli sarà il francese Costant Lestienne, numero 104 del mondo, che ha superato il britannico Liam Broady con un doppio 6-4. I due si erano già incontrati di recente a Montpellier, in Francia, dove Cobolli aveva prevalso in modo convincente per 6-4, 6-1, promettendo così un interessante rematch nel contesto delle qualificazioni di Acapulco.

ATP Acapulco Flavio Cobolli [1] Flavio Cobolli [1] 6 0 7 Brandon Holt Brandon Holt 3 6 5 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 B. Holt 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Holt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 B. Holt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Holt 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 B. Holt 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Holt 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-5 → 0-6 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 B. Holt 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Holt 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 B. Holt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 B. Holt 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 B. Holt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 B. Holt 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Cobolli (🇮🇹) vs Holt (🇺🇸)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 250 vs 285

– Aces: 5 vs 0

– Double Faults: 0 vs 1

– First Serve: 37/86 (43%) vs 44/70 (63%)

– 1st Serve Points Won: 25/37 (68%) vs 30/44 (68%)

– 2nd Serve Points Won: 29/49 (59%) vs 18/26 (69%)

– Break Points Saved: 4/7 (57%) vs 0/2 (0%)

– Service Games Played: 14 vs 13

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 14/44 (32%) vs 12/37 (32%)

– 2nd Serve Return Points Won: 8/26 (31%) vs 20/49 (41%)

– Break Points Converted: 2/2 (100%) vs 3/7 (43%)

– Return Games Played: 13 vs 14

POINT STATS:

– Net Points Won: 18/26 (69%) vs 12/19 (63%)

– Winners: 25 vs 12

– Unforced Errors: 15 vs 15

– Service Points Won: 54/86 (63%) vs 48/70 (69%)

– Return Points Won: 22/70 (31%) vs 32/86 (37%)

– Total Points Won: 76/156 (49%) vs 80/156 (51%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 208 km/h (129 mph) vs 192 km/h (119 mph)

– 1st Serve Average Speed: 179 km/h (111 mph) vs 178 km/h (110 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 145 km/h (90 mph) vs 131 km/h (81 mph)





Marco Rossi