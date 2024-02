Da Tenerife: Il resoconto di giornata. 4 azzurri ancora in lizza per il titolo. Vince Francesco Maestrelli “Sapevo sarebbe stata dura” (con il programma dei quarti di finale)

Con la vittoria di Francesco Maestrelli sono quattro gli italiani ai quarti di finale del Tenerife Challenger 2. Sul Centrale dell’Abama Tennis Academy, sede dei tre tornei organizzati sull’isola da MEF Tennis Events, l’azzurro ha superato Santiago Rodriguez Taverna con il punteggio di 6-2 6-4. Nella giornata in cui si sono completati i secondi turni è invece uscito di scena Franco Agamenone, sconfitto dal portoghese Henrique Rocha per 6-3 6-3. Completano il quadro dei quarti di finale le vittorie di Martin Damm e Jules Marie su Alejandro Moro Cañas (2-6 6-3 6-2) e Dennis Novak (6-3 6-3).

Maestrelli stacca il pass per i quarti di finale – Una partenza sprint e la lucidità per gestire il colpo di reni dell’avversario nel finale. Francesco Maestrelli approda ai quarti di finale del Tenerife Challenger 2 al termine di un’ottima prova contro l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, sconfitto per 6-2 6-4. “Sapevo sarebbe stata dura, Santiago è un avversario particolare da affrontare. Ho approcciato il match con una buona mentalità e ho tenuto la concentrazione anche quando all’ultimo ha fatto di tutto per rientrare in partita”. Questa settimana numero 244 del mondo, il tennista di Pisa è stato numero 149 a giugno dello scorso anno e ha indubbiamente i mezzi per tornare lì. A Tenerife ha già dimostrato di poter giocare bene e il quarto di finale contro Martin Damm avrà un ruolo cruciale in questa prima parte di stagione: “Ci sono dei tornei dove uno gioca meglio e lo sa, Tenerife per me è uno di questi. Su quest’isola gioco bene, il clima è fantastico e questi campi non sono velocissimi. Domani voglio giocare una bella partita”.

Quattro italiani in lizza per il titolo – Il programma dei quarti di finale si aprirà domani alle ore 10.30 con il match del Campo Centrale tra Stefano Travaglia e Jozef Kovalik, mentre su Campo 3 ci sarà la sfida tra Henrique Rocha e Jules Marie, che dopo aver sconfitto la prima testa di serie Piros ha vinto anche contro Dennis Novak per 6-3 6-3. Sul Centrale sarà poi il turno di Francesco Maestrelli e Martin Damm, con l’americano forte della vittoria su Alejandro Moro Cañas per 2-6 6-3 6-2. Dulcis in fundo sarà derby azzurro tra Matteo Gigante e Salvatore Caruso, ieri autore dello splendido successo sul numero due del seeding Jesper de Jong.

Center Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Jozef Kovalik vs Stefano Travaglia

2. Francesco Maestrelli vs Martin Damm

3. [5] Matteo Gigante vs [LL] Salvatore Caruso

Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Jules Marie vs [Alt] Henrique Rocha

2. [1] Sander Arends / Sem Verbeek vs Jesper de Jong / Ivan Sabanov

3. Petr Nouza / Patrik Rikl vs [2] Roman Jebavy / David Vega Hernandez

Risultati di giovedì 22 febbraio

2° turno

Jules Marie b. Dennis Novak 6-3 6-3

Henrique Rocha (Alt) b. Franco Agamenone (8) 6-3 6-3

Francesco Maestrelli b. Santiago Rodriguez Taverna (7) 6-2 6-4

Martin Damm b. Alejandro Moro Cañas 2-6 6-3 6-2