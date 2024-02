Da Tenerife: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Finalisti, doppisti e amici. Gigante e Travaglia a gonfie vele

Matteo Gigante e Stefano Travaglia confermano il feeling perfetto con Tenerife. I due azzurri sono stati tra i primi ad approdare ai quarti di finale del Tenerife Challenger 2, evento che si sta giocando sui campi in cemento dell’Abama Tennis Academy. Dopo aver sconfitto Bonadio all’esordio, Travaglia si è aggiudicato anche il derby contro Raul Brancaccio per 6-1 6-4. Subito dopo è sceso in campo Gigante, che ha domato per 6-4 6-3 il qualificato Adrian Andreev. In mattinata si sono giocate le ultime sfide di primo turno e sul Centrale è stata grande battaglia tra l’argentino Santiago Rodriguez Taverna e la promessa del tennis spagnolo Martin Landaluce. Dopo aver annullato due match point il sudamericano ha conquistato il match alla settima occasione utile con il punteggio di 7-5 2-6 7-6(11). Vince anche Jules Marie, che ha eliminato la prima testa di serie Zsombor Piros con lo score di 7-6(2) 6-1.

Finalisti, doppisti e amici: Gigante e Travaglia a gonfie vele – Protagonisti della finale del Tenerife Challenger 3 del 2023, il campione Matteo Gigante e il finalista Stefano Travaglia si stanno confermando protagonisti sui campi dell’Abama Tennis Academy. Entrambi ai quarti di finale dopo le rispettive vittorie su Adrian Andreev e Raul Brancaccio, i due saranno impegnati insieme anche nel torneo di doppio. Negli ultimi due mesi sono stati a stretto contatto all’Enjoy Sporting Club di Roma, infatti Gigante ha svolto lì la preparazione con coach Marco Gulisano, mentre “Steto” si allena lì da più di un anno. “Ho giocato un bel match e sono contento perché raccolgo i frutti del lavoro che faccio a Roma – le parole dell’ex 60 del mondo -. Le vittorie del 2023 mi hanno dato fiducia e adesso guardo al futuro con ottimismo, ma per raggiungere i risultati che voglio devo continuare a lavorare. Il quarto di finale contro Kovalik? Abbiamo giocato contro qualche anno fa (vittoria di Travaglia a Heilbronn nel 2019) e fu una partita tosta. Non sarà facile neanche questa volta, ma fisicamente mi sento bene e proverò a giocare il mio miglior tennis”. Ai quarti di finale per Gigante invece ci sarà il vincente del match del tardo pomeriggio tra Salvatore Caruso e la seconda testa di serie Jesper de Jong.

Vince Taverna, ma il futuro è di Landaluce – Match point da entrambe le parti e uno spettacolo degno del circuito maggiore. La sfida tra Santiago Rodriguez Taverna e la wild card Martin Landaluce è senz’ombra di dubbio una delle più belle mai giocate a Tenerife. In 2 ore e 50 minuti di gioco si prende la vittoria l’argentino per 7-5 2-6 7-6(11), confermando l’esito della sfida dello scorso anno; anche in quell’occasione si aggiudicò il confronto al tie-break decisivo. “Abbiamo giocato a un livello altissimo – le parole del numero 200 del mondo dopo aver salvato due match point -. Sarebbe potuta finire in ogni modo. Per vincere il match così devi rimanere concentrato più a lungo possibile ed è dispendioso quanto giocare i giusti colpi”. Al secondo round Rodriguez Taverna se la vedrà contro Francesco Maestrelli, avversario con cui ha perso l’unico precedente 5giocato a Trieste nel 2022. Nonostante la sconfitta Landaluce, nel 2022 campione dello US Open Junior, conferma il suo stato di forma. Reduce dal titolo vinto la scorsa settimana nell’ITF $25.000 di Vila Real de Santo Antonio, il classe 2006 è stato autore di un bel match e sarà impegnato a Tenerife anche la prossima settimana. Oltre a Maestrelli, nella giornata di domani andrà a caccia di un posto tra i migliori otto anche Franco Agamenone, che se la vedrà contro il portoghese Henrique Rocha.

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Santiago Rodriguez Taverna vs Francesco Maestrelli

2. [Alt] Henrique Rocha vs [8] Franco Agamenone

3. Jules Marie vs Dennis Novak

4. Franco Agamenone / Francesco Maestrelli vs Petr Nouza / Patrik Rikl

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Martin Damm vs Alejandro Moro Canas

2. [1] Sander Arends / Sem Verbeek vs JiSung Nam / Kelsey Stevenson

3. Jesper de Jong / Ivan Sabanov vs Jozef Kovalik / Zsombor Piros

4. Alberto Barroso Campos / Pablo Llamas Ruiz vs [2] Roman Jebavy / David Vega Hernandez

Risultati di mercoledì 21 febbraio

2° turno

Jozef Kovalik b. Dimitar Kuzmanov 4-6 7-6(4) 7-5

Stefano Travaglia b. Raul Brancaccio 6-1 6-4

1° turno

Jules Marie b. Zsombor Piros (1) 7-6(2) 6-1

Santiago Rodriguez Taverna b. Martín Landaluce 7-5 2-6 7-6(11)

Martin Damm b. Daniel Michalski (LL) 7-5 7-6(3)