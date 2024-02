ATP 250 Doha: Sonego sconfitto da Kotov

Lorenzo Sonego non riesce a sfatare il tabù Doha, torneo nel quale non è ancora riuscito a vincere un solo match alla quarta partecipazione. Stavolta ad estrometterlo è stato il russo Pavel Kotov, col punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora a 47 minuti di gioco. Una partita difficile, giocata per la gran parte sotto forti folate di vento che hanno resto tutt’altro che facile gestire la palla e le traiettorie. Purtroppo Sonego ha due grandi rimpianti, una partenza pessima (è stato vicino allo 0-5) e ancor più il vantaggio sprecato nel secondo set, quando avanti di un break sul 3-0 non è riuscito a sfruttare ben 6 chance per il doppio allungo. Con un brutto turno di battuta si è fatto riprendere e quindi sorpassare dal russo, autore di una prova più continua ed ordinata, forte del suo diritto, colpo davvero temibile.

Sonego è mancato nella continuità di gioco, ha gestito assai peggio il fattore vento e non è riuscito a spostare abbastanza verso sinistra il rivale e quindi provocarne gli errori col rovescio. Il 2024 del torinese non vuol saperne di svoltare: finora solo due vittorie per lui in stagione, una ad Adelaide e l’altra a Melbourne. Un bilancio troppo modesto per il suo valore, e che aggrava un momento di scarsa fiducia che penalizza ancor più il suo rendimento.

A Kot above 🗡️ Kotov defeats Sonego 6-2 7-5 to move into the #QatarExxonMobilOpen second round! pic.twitter.com/3WLhMSO3jZ — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2024

Il match inizia sotto fortissime folate di vento, che mandano immediatamente in crisi Sonego, incapace di trovare la misura nei colpi e soprattutto la corretta distanza dalla palla. Si irrigidisce e cede i primi due turni di servizio, per un pesantissimo 4-0 Kotov. Il russo è solo attento a spingere la palla con grande margine, aspettando gli errori dell’italiano. Nel quinto game Lorenzo entra finalmente in partita, non senza soffrire. Annulla 3 palle del possibile 0-5 e muove lo score nel match, finalmente anche con qualche discreto servizio. Non riesce tuttavia ad incidere in risposta, per il 6-2 Kotov.

Nel secondo set l’inerzia gira. Dopo un turno di servizio vinto a 30, Sonego è più intraprendente col diritto e sbaglia di meno, iniziando a spostare il moscovita, che subisce il primo break della partita. Bravo qua Lorenzo a spostare più avanti il suo tennis e spostare soprattutto il rivale, uno che colpisce con potenza col diritto ma non esattamente rapido in campo. Avanti 3-0, Sonego ha tre chance per il doppio break, spreca malamente la terza, con un passante di diritto per lui non impossibile. Buon game il quarto, entrambi finalmente giocano a discreto livello e c’è lotta. Con una fantastica volée bassa, davvero difficile, Lorenzo strappa la quarta palla break, con un Ace Kotov si salva ancora. Saranno ben 6 le chance per l’azzurro, non sfruttate, per il 3-1. Purtroppo Sonego subisce il contro break servendo sul 4-2, un brutto game con un errore grave di diritto e troppo campo lasciato al rivale. Sul 5 pari, 30 pari, arriva uno scambio infinito, vinto dal russo grazie ad un nastro beffardo. Lorenzo, sfinito, affossa a rete col rovescio nel punto seguente, una palla break che manda Kotov a servire per il match sul 6-5. Lotta su ogni punto l’azzurro sino alla fine, ma in qualche modo il russo vince due punti molto combattuti e chiude l’incontro 7-5 al primo match point con un gran rovescio cross.

Marco Mazzoni

Pavel Kotov vs Lorenzo Sonego



ATP Doha Pavel Kotov Pavel Kotov 6 7 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 2 5 Vincitore: Kotov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 P. Kotov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 2-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-1 → 5-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Kotov (🇷🇺) vs Sonego (🇮🇹)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 279 vs 241

– Aces: 3 vs 4

– Double Faults: 4 vs 1

– First Serve: 52/73 (71%) vs 44/63 (70%)

– 1st Serve Points Won: 39/52 (75%) vs 25/44 (57%)

– 2nd Serve Points Won: 9/21 (43%) vs 10/19 (53%)

– Break Points Saved: 6/7 (86%) vs 6/10 (60%)

– Service Games Played: 10 vs 10

RETURN STATS:

– Return Rating: 171 vs 106

– 1st Serve Return Points Won: 19/44 (43%) vs 13/52 (25%)

– 2nd Serve Return Points Won: 9/19 (47%) vs 12/21 (57%)

– Break Points Converted: 4/10 (40%) vs 1/7 (14%)

– Return Games Played: 10 vs 10

POINT STATS:

– Net Points Won: 17/20 (85%) vs 4/11 (36%)

– Winners: 23 vs 19

– Unforced Errors: 14 vs 10

– Service Points Won: 48/73 (66%) vs 35/63 (56%)

– Return Points Won: 28/63 (44%) vs 25/73 (34%)

– Total Points Won: 76/136 (56%) vs 60/136 (44%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 209 km/h (129 mph) vs 215 km/h (133 mph)

– 1st Serve Average Speed: 176 km/h (109 mph) vs 194 km/h (120 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 143 km/h (88 mph) vs 163 km/h (101 mph)