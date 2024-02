Challenger Pau: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro ai nastri di partenza nel Md

Challenger Pau – Tabellone Principale – hard

(1) Rodionov, Jurij vs Kolar, Zdenek

Riedi, Leandro vs Qualifier

Harris, Lloyd vs Prizmic, Dino

Escoffier, Antoine vs (7) Mayot, Harold

(4) Barrere, Gregoire vs Qualifier

(SE) Chidekh, Clement vs Qualifier

(WC) Edmund, Kyle vs Droguet, Titouan

(WC) Camus, Charlie vs (5) Halys, Quentin

(8) Goffin, David vs Herbert, Pierre-Hugues

Bellucci, Mattia vs (SE) Martineau, Matteo

Gakhov, Ivan vs Qualifier

De Loore, Joris vs (3) Nakashima, Brandon

(6) Paire, Benoit vs Choinski, Jan

Qualifier vs Virtanen, Otto

Brouwer, Gijs vs (WC) Pouille, Lucas

Qualifier vs (2) Rinderknech, Arthur

(1) Lajal, Markvs Trotter, JamesGautier, Alexisvs (9) Strombachs, Robert

(2) Poullain, Lucas vs Haliak, Mikalai

Nijboer, Ryan vs (10) Naw, Hazem

(3/Alt) Squire, Henri vs Kirchheimer, Strong

(Alt) De Schepper, Kenny vs (8) Geerts, Michael

(4) Berankis, Ricardas vs Peliwo, Filip

(WC) Dussin, Louis vs (11) Gerasimov, Egor

(5) Kachmazov, Alibek vs Bertrand, Robin

(WC) Rivet, Maxence vs (12) Celikbilek, Altug

(6) Lamasine, Tristan vs (WC) Bax, Florent

(WC) Bouquier, Arthur vs (7) Copil, Marius

1. [6] Tristan Lamasinevs [WC] Florent Bax2. [WC] Maxence Rivetvs [12] Altug Celikbilek3. [2] Lucas Poullainvs Mikalai Haliak4. [WC] Louis Dussinvs [11] Egor Gerasimov5. Alexis Gautiervs [9] Robert Strombachs6. [1] Mark Lajalvs James Trotter(non prima ore: 17:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Arthur Bouquier vs [7] Marius Copil

2. [5] Alibek Kachmazov vs Robin Bertrand

3. [4] Ricardas Berankis vs Filip Peliwo

4. [3/Alt] Henri Squire vs Strong Kirchheimer

5. Ryan Nijboer vs [10] Hazem Naw

6. [Alt] Kenny De Schepper vs [8] Michael Geerts (non prima ore: 17:00)