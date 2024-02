Iga Swiatek: Trionfo Ininterrotto a Doha con il terzo titolo consecutivo

Iga Swiatek, la numero uno del mondo, ha confermato questo sabato il suo status di regina di Doha, conquistando per il terzo anno consecutivo l’Open del Qatar — e nuovamente senza perdere un set, proprio come nel 2023! È il settimo titolo WTA 1000 della carriera della polacca, che l’anno scorso ne ha vinto ‘solo’ uno, a Pechino.

La ventiduenne polacca ha rotto l’incantesimo contro quella che è stata una delle avversarie più difficili per lei, la kazaka Elena Rybakina, quarta nel ranking WTA e contro cui aveva perso gli ultimi tre incontri disputati, con il punteggio di 7-6(8) e 6-2, in un duello caratterizzato da un primo set epico della durata di 1h30, durante il quale Rybakina era stata in vantaggio per 4-1 con due break di vantaggio.

Si tratta del 18° titolo in carriera per la polacca, il primo dalla vittoria delle WTA Finals a novembre.

WTA Doha Iga Swiatek [1] • Iga Swiatek [1] 0 7 6 0 Elena Rybakina [3] Elena Rybakina [3] 0 6 2 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-5* 6*-6 6*-7 7-7* 8-7* 8*-8 9*-8 6-6 → 7-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi