WTA 1000 Dubai: Qualificazioni amare per le tenniste italiane

Elisabetta Cocciaretto, posizionata al numero 55 nel ranking WTA e quinta testa di serie delle qualificazioni del torneo WTA 1000 di Dubai, ha mostrato una performance notevole al primo turno contro la turca Zeynep Sonmez, numero 183 del ranking, superata con un netto margine. Tuttavia, nel turno decisivo, Cocciaretto ha incontrato una resistenza significativa da parte della statunitense Bernarda Pera, numero 83 WTA, di origine croata. Nonostante una battaglia intensa di quasi due ore e un quarto, Pera ha prevalso con un punteggio di 46 75 62, segnando così il suo quarto successo contro l’italiana in cinque incontri.

Lucia Bronzetti, numero 56 WTA e sesta testa di serie, ha iniziato con successo superando in due set la ceca Martincova, numero 150 del ranking. Il suo percorso si è però complicato contro la giapponese Nao Hibino, numero 93 WTA, che ha ribaltato il risultato in suo favore con un punteggio di 36 63 64 in meno di due ore. Questo incontro ha segnato una rivincita per Hibino, che aveva precedentemente subito una sconfitta da Bronzetti durante le qualificazioni dell’Australian Open 2023.

Sara Errani, ex campionessa a Dubai nel 2016 e attualmente numero 94 del ranking, ha superato al primo turno con facilità la turca Oz, numero 234 del ranking, nel suo primo incontro. Tuttavia, Errani ha dovuto cedere di fronte alla cinese Xiyu Wang, numero 62 WTA e ottava testa di serie, con un risultato di 62 63 in un’ora e 21 minuti. Questo incontro ha rinnovato l’esito di un precedente scontro agli ottavi di Acapulco nel 2020, confermando la superiorità di Wang su superfici dure.

Vedremo se uno delle 3 sarà ripescata come lucky loser.

WTA 1000 Dubai – hard

TDQ Cocciaretto – Pera ore 07:00



WTA Dubai Elisabetta Cocciaretto [5] Elisabetta Cocciaretto [5] 6 5 2 Bernarda Pera [14] Bernarda Pera [14] 4 7 6 Vincitore: Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

TDQ Bronzetti – Hibino 2 incontro dalle 07:00



WTA Dubai Lucia Bronzetti [6] Lucia Bronzetti [6] 6 3 4 Nao Hibino Nao Hibino 3 6 6 Vincitore: Hibino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 1-2 → 2-2 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Nao Hibino 0-15 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

TDQ Wang – Errani 3 incontro dalle 07:00



WTA Dubai Xiyu Wang [8] Xiyu Wang [8] 0 6 6 0 Sara Errani Sara Errani 0 3 2 0 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi