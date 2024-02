WTA 1000 Dubai: Il Tabellone Principale completo (con le qualificate). Sfida non facile per Jasmine Paolini

WTA 1000 Dubai – Tabellone Principale – parte alta

(1) Iga Swiatek vs Bye

Sloane Stephens vs (Q) Clara Burel

Varvara Gracheva vs Tatjana Maria

Anhelina Kalinina vs (15) Elina Svitolina

(10) Daria Kasatkina vs Marta Kostyuk

Lin Zhu vs Anastasia Potapova

(Q) Nao Hibino vs Magda Linette

Bye vs (6) Qinwen Zheng

(3) Coco Gauff vs Bye

Elise Mertens vs Lesia Tsurenko

Karolina Pliskova vs (WC) Shuai Zhang

(WC) Ashlyn Krueger vs (16) Caroline Garcia

(9) Jelena Ostapenko vs (Q) Xiyu Wang

Paula Badosa vs (WC) Lulu Sun

(Q) Anna Kalinskaya vs (Q) Storm Hunter

Bye vs (5) Ons Jabeur

(8) Maria Sakkarivs ByeKaterina Siniakovavs Emma NavarroLeylah Fernandezvs (Q) Bernarda Peravs (11) Beatriz Haddad Maia

(14) Ekaterina Alexandrova vs (Q) Magdalena Frech

Petra Martic vs Caroline Dolehide

Arantxa Rus vs Victoria Azarenka

Bye vs (4) Elena Rybakina

(7) Marketa Vondrousova vs Bye

Mirra Andreeva vs Peyton Stearns

Anastasia Pavlyuchenkova vs Marie Bouzkova

(Q) Viktoriya Tomova vs (12) Liudmila Samsonova

(13) Veronika Kudermetova vs (WC) Dayana Yastremska

Sofia Kenin vs Sorana Cirstea

Xinyu Wang vs Donna Vekic

Bye vs (2) Aryna Sabalenka