ATP 500 Rotterdam e ATP 250 Delray Beach e Buenos Aires: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Alex De Minaur primo finalista. In campo Jannik Sinner a Rotterdam. ATP 250 Doha, Los Cabos e ATP 500 Rio de Janeiro: I risultati del Primo Turno di Quali. Diversi azzurri al via

Alex de Minaur ha recentemente scoperto un’ulteriore evoluzione nel suo gioco. Dopo aver raggiunto la top 10 all’inizio di quest’anno, l’australiano, attualmente undicesimo nel ranking, ha confermato che non solo rientrerà tra i primi dieci, ma supererà anche il suo precedente record personale, avanzando al nono posto. Questo progresso è stato reso possibile grazie alla sua eccellente prestazione che lo ha portato alla finale dell’ATP 500 di Rotterdam.

Nel giorno in cui ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno, De Minaur ha avuto motivo di rallegrarsi doppiamente, superando il bulgaro Grigor Dimitrov, tredicesimo nel ranking, che aspirava a riconquistare un posto nella top 10. Tuttavia, “Demon” aveva piani diversi e ha messo in campo una performance eccezionale, mostrando grande fermezza nei momenti cruciali del match, chiuso con i set a suo favore per 6-4 6-3.

Questo successo gli ha assicurato la quindicesima finale della sua carriera e la prima di questa stagione. De Minaur ha mantenuto un record perfetto (cinque vittorie su cinque) nelle semifinali dall’inizio della scorsa stagione e ora è alla ricerca del suo ottavo titolo. Il suo avversario nella finale sarà il vincitore dell’incontro tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor. È degno di nota il fatto che De Minaur è solo il secondo australiano a raggiungere la finale a Rotterdam, seguendo le orme di Lleyton Hewitt, campione nel 2004.

ATP Rotterdam Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [3] 4 6 8 Robin Haase / Botic van de Zandschulp Robin Haase / Botic van de Zandschulp 6 4 10 Vincitore: Haase / van de Zandschulp

1. [3] Nathaniel Lammons/ Jackson Withrowvs [WC] Robin Haase/ Botic van de Zandschulp

2. [6] Grigor Dimitrov vs [5] Alex de Minaur (non prima ore: 15:00)



ATP Rotterdam Grigor Dimitrov [6] Grigor Dimitrov [6] 4 3 Alex de Minaur [5] Alex de Minaur [5] 6 6 Vincitore: de Minaur

3. [1] Jannik Sinner vs Tallon Griekspoor (non prima ore: 19:30)



ATP Rotterdam Jannik Sinner [1] • Jannik Sinner [1] 0 2 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 0 1

4. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic



Il match deve ancora iniziare













🇦🇷 ATP 250 Buenos Aires (Argentina) – Semifinali, terra battuta

ATP Buenos Aires Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 6 Marcelo Melo / Matwe Middelkoop [4] Marcelo Melo / Matwe Middelkoop [4] 3 3 Vincitore: Granollers / Zeballos

1. [1] Marcel Granollers/ Horacio Zeballosvs [4] Marcelo Melo/ Matwe Middelkoop

2. [WC] Facundo Diaz Acosta vs [SE] Federico Coria (non prima ore: 20:00)



ATP Buenos Aires Facundo Diaz Acosta Facundo Diaz Acosta 0 0 Federico Coria Federico Coria 0 0

3. [1] Carlos Alcaraz vs [3] Nicolas Jarry (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Estadio 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Nicolas Barrientos / Rafael Matos



ATP Buenos Aires Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] 0 6 Nicolas Barrientos / Rafael Matos • Nicolas Barrientos / Rafael Matos 0 5













🇺🇸 ATP 250 Delray Beach (USA) – Semifinali, cemento

ATP Delray Beach Julian Cash / Robert Galloway [3] Julian Cash / Robert Galloway [3] 30 6 4 Hugo Nys / Jan Zielinski [2] • Hugo Nys / Jan Zielinski [2] 40 4 4

1. [3] Julian Cash/ Robert Gallowayvs [2] Hugo Nys/ Jan Zielinski

2. [3] Tommy Paul vs [2] Frances Tiafoe (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Santiago Gonzalez / Neal Skupski vs Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Taylor Fritz vs Marcos Giron (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Doha (Qatar) 🇶🇦 – 1° Turno Qualificazione, cemento

ATP Doha Luca Van Assche [1] Luca Van Assche [1] 3 2 Maxime Cressy Maxime Cressy 6 6 Vincitore: Cressy

1. [1] Luca Van Asschevs Maxime Cressy

2. [4/Alt] Fabio Fognini vs Damir Dzumhur (non prima ore: 11:00)



ATP Doha Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 4 6 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 7 Vincitore: Dzumhur

Grandstand 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Mubarak Shannan Zayid vs [6] Vit Kopriva



ATP Doha Mubarak Shannan Zayid Mubarak Shannan Zayid 2 4 Vit Kopriva [6] Vit Kopriva [6] 6 6 Vincitore: Kopriva

2. [WC] Rashed Nawaf vs [5] Giulio Zeppieri



ATP Doha Rashed Nawaf Rashed Nawaf 4 3 Giulio Zeppieri [5] Giulio Zeppieri [5] 6 6 Vincitore: Zeppieri

Grandstand 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Maximilian Marterer vs Elias Ymer



ATP Doha Maximilian Marterer [3] Maximilian Marterer [3] 7 6 Elias Ymer Elias Ymer 6 4 Vincitore: Marterer

2. [2] Alexandre Muller vs Alexander Ritschard



ATP Doha Alexandre Muller [2] Alexandre Muller [2] 6 6 Alexander Ritschard Alexander Ritschard 1 2 Vincitore: Muller

Grandstand 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Benjamin Hassan vs [8] Hugo Grenier



ATP Doha Benjamin Hassan Benjamin Hassan 6 6 3 Hugo Grenier [8] Hugo Grenier [8] 7 2 6 Vincitore: Grenier

2. Beibit Zhukayev vs [7] Lukas Klein



ATP Doha Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 4 3 Lukas Klein [7] Lukas Klein [7] 6 6 Vincitore: Klein

ATP 500 Rio de Janeiro (Brasile) 🇧🇷 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Mariano Navonevs [WC] Mateus Alves

2. Felipe Meligeni Alves vs [7] Alex Molcan



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Joao Fonseca / Marcelo Zormann vs [2] Theo Arribage / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Joao Lucas Reis Da Silvavs [6] Tomas Barrios Vera

2. [2] Pedro Martinez vs [WC] Matheus Pucinelli De Almeida



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Thiago Agustin Tirantevs Andrea Pellegrino

2. [1] Luciano Darderi vs Juan Manuel Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Victor Cornea / Philipp Oswald vs Yannick Hanfmann / Juan Pablo Varillas



Il match deve ancora iniziare

Quadra 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Hugo Dellien vs [5] Francisco Comesana



Il match deve ancora iniziare

2. Corentin Moutet vs [8] Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Yosuke Watanukivs [WC] Alan Fernando Rubio Fierros

2. [2] Aleksandar Kovacevic vs Steve Johnson



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Flavio Cobolli vs Sho Shimabukuro (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [Alt] Brandon Holt vs [5] Terence Atmane



ATP Los Cabos Brandon Holt Brandon Holt 0 0 Terence Atmane [5] Terence Atmane [5] 0 0

2. [WC] Nicolas Mejia vs [6] Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare

3. Marc Polmans vs [8] Nicolas Moreno De Alboran



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Guido Andreozzi vs [7] Zachary Svajda



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Shintaro Mochizuki vs [Alt] Aidan Mayo



Il match deve ancora iniziare