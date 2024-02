ATP 500 Rio de Janeiro: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Darderi e Pellegrino al via

ATP 500 Rio de Janeiro – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Darderi, Luciano vs Cerundolo, Juan Manuel

Meligeni Alves, Felipe vs (7) Molcan, Alex

(2) Martinez, Pedro vs (WC) Pucinelli De Almeida, Matheus

Moutet, Corentin vs (8) Ugo Carabelli, Camilo

(3) Tirante, Thiago Agustin vs Pellegrino, Andrea

Dellien, Hugo vs (5) Comesana, Francisco

(4) Navone, Mariano vs (WC) Alves, Mateus

(WC) Reis Da Silva, Joao Lucas vs (6) Barrios Vera, Tomas

Quadra 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Joao Lucas Reis Da Silva vs [6] Tomas Barrios Vera

2. [2] Pedro Martinez vs [WC] Matheus Pucinelli De Almeida

Quadra 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [3] Thiago Agustin Tirante vs Andrea Pellegrino

2. [1] Luciano Darderi vs Juan Manuel Cerundolo

3. [1] Victor Cornea / Philipp Oswald vs Yannick Hanfmann / Juan Pablo Varillas

Quadra 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Hugo Dellien vs [5] Francisco Comesana

2. Corentin Moutet vs [8] Camilo Ugo Carabelli