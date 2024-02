Challenger Bengaluru, Cherbourg, Glasgow e Manama: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

🇮🇳 CHALLENGER Bengaluru (India) – 2° Turno, cemento

ATP Bengaluru Adam Walton [5] Adam Walton [5] 6 6 Gauthier Onclin Gauthier Onclin 2 2 Vincitore: Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Onclin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 6-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Onclin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Onclin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Onclin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 G. Onclin 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 3-0 → 3-1 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Onclin 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Walton 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

1. [5] Adam Waltonvs Gauthier Onclin

2. [Alt] Enrico Dalla Valle vs [Alt] Moez Echargui (non prima ore: 09:00)



ATP Bengaluru Enrico Dalla Valle Enrico Dalla Valle 2 2 Moez Echargui Moez Echargui 6 6 Vincitore: Echargui Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Echargui 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 E. Dalla Valle 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Echargui 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 E. Dalla Valle 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Dalla Valle 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Echargui 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Echargui 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Echargui 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 E. Dalla Valle 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

3. [7] Stefano Napolitano vs [WC] Vasek Pospisil (non prima ore: 10:30)



ATP Bengaluru Stefano Napolitano [7] Stefano Napolitano [7] 0 0 Vasek Pospisil Vasek Pospisil 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. Coleman Wong vs [2] Sumit Nagal



Il match deve ancora iniziare

5. Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Saketh Myneni / Ramkumar Ramanathan (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 2:00 pm)

1. Geoffrey Blancaneaux / Benjamin Bonzi vs [2] Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios



ATP Bengaluru Geoffrey Blancaneaux / Benjamin Bonzi Geoffrey Blancaneaux / Benjamin Bonzi 0 3 4 Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios [2] • Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios [2] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Matuszewski / Christopher Romios 4-3 G. Blancaneaux / Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 G. Blancaneaux / Bonzi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-2 → 3-2 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Blancaneaux / Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-0 → 2-1 P. Matuszewski / Christopher Romios 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Blancaneaux / Bonzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Matuszewski / Christopher Romios 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Blancaneaux / Bonzi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 G. Blancaneaux / Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Blancaneaux / Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 P. Matuszewski / Christopher Romios 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Blancaneaux / Bonzi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Tristan Schoolkate / Adam Walton vs Francis Casey Alcantara / Kaichi Uchida



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Constantin Bittoun Kouzmine / Maxime Janvier vs Moez Echargui / Oriol Roca Batalla



Il match deve ancora iniziare

🇫🇷 CHALLENGER Cherbourg (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Cherbourg Jonathan Eysseric / Christian Harrison [3] Jonathan Eysseric / Christian Harrison [3] 0 0 Antoine Hoang / Gregoire Jacq Antoine Hoang / Gregoire Jacq 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [3] Jonathan Eysseric/ Christian Harrisonvs Antoine Hoang/ Gregoire Jacq

2. Jules Marie vs [Q] Nikolay Vylegzhanin



Il match deve ancora iniziare

3. Alibek Kachmazov vs [Q] Tristan Lamasine



Il match deve ancora iniziare

4. [3/WC] Benoit Paire vs Matteo Martineau (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Hazem Naw vs [2/WC] Quentin Halys (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Mattia Bellucci / Giovanni Mpetshi Perricard vs [2] Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov



Il match deve ancora iniziare

Tourlaville – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Michael Geerts / Neil Oberleitner vs George Goldhoff / James Trotter



Il match deve ancora iniziare

2. Ryan Nijboer / Niklas Schell vs [4] Zdenek Kolar / Szymon Walkow



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 CHALLENGER Glasgow (Regno Unito) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [8] Charles Broomvs Elmar Ejupovic

2. [Q] Stuart Parker vs [WC] Kyle Edmund



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Charlie Robertson vs [Q] Paul Jubb



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Scott Duncan / Marcus Willis vs Elmar Ejupovic / Andrea Guerrieri



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Clement Chidekh vs Carlos Taberner



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Nicola Kuhn vs [6] Steven Diez



Il match deve ancora iniziare

3. Strong Kirchheimer / Nathan Ponwith vs [WC] Kyle Edmund / Henry Searle



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [3] Thomas Fancutt / Hunter Reese vs [Alt] Jerome Kym / Aidan McHugh



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] James Davis / Hamish Stewart vs [2] Charles Broom / Ben Jones



Il match deve ancora iniziare

🇧🇭 CHALLENGER Manama (Bahrain) – Quarti di Finale , cemento

ATP Manama Marco Trungelliti Marco Trungelliti 0 3 1 Jakub Mensik [4] • Jakub Mensik [4] 15 6 2 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Mensik 15-0 1-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 M. Trungelliti 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Mensik 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

1. Marco Trungellitivs [4] Jakub Mensik

2. [Alt] Mikhail Kukushkin vs Abdullah Shelbayh (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Billy Harris vs [5] Richard Gasquet



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Vasil Kirkov / Patrik Niklas-Salminen vs [Alt] Daniel Rincon / Abdullah Shelbayh



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Daniel Rincon vs [7] Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

2. Marco Bortolotti / Alessandro Giannessi vs Aziz Dougaz / Dalibor Svrcina



Il match deve ancora iniziare

3. Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs [2] Sergio Martos Gornes / Petros Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Luke Johnson / Skander Mansouri vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov



ATP Manama Luke Johnson / Skander Mansouri [1] Luke Johnson / Skander Mansouri [1] 0 4 Ivan Sabanov / Matej Sabanov • Ivan Sabanov / Matej Sabanov 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Sabanov / Sabanov 4-2 L. Johnson / Mansouri 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 L. Johnson / Mansouri 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 I. Sabanov / Sabanov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 L. Johnson / Mansouri 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Luke Johnson / Skander Mansouri OR Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Marc-Andrea Huesler / Alexander Ritschard (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare