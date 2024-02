ATP 500 Rotterdam: Il programma completo di Giovedì 15 Febbraio 2024. In campo Jannik Sinner in singolare e Lorenzo Musetti in doppio

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Grigor Dimitrov vs Marton Fucsovics

2. Alexander Shevchenko vs [3] Holger Rune (non prima ore: 13:00)

3. [4] Hubert Hurkacz vs Tallon Griekspoor (non prima ore: 14:30)

4. [1] Jannik Sinner vs [WC] Gael Monfils (non prima ore: 19:30)

5. Jan-Lennard Struff vs Emil Ruusuvuori

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [Q] Andreas Mies / John-Patrick Smith

2. Pauline Deroulede vs Lucy Shuker (non prima ore: 13:00)

3. Marcelo Arevalo / Mate Pavic OR Alexander Bublik / Lorenzo Musetti vs [WC] Robin Haase / Botic van de Zandschulp (non prima ore: 16:00)

4. [4] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin OR Alexander Erler / Lucas Miedler vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic (non prima ore: 16:00)

5. Frederic Cattaneo / Stephane Houdet vs Andrew Penney / Casey Ratzlaff (non prima ore: 17:00)