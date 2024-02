Sinner debutta sul velluto a Rotterdam. Domina Van de Zandschulp, domani sera c’è Monfils

Otto match, otto vittorie. Non conosce sconfitta il 2024 di Jannik Sinner, perfetto. Dopo l’indimenticabile successo agli Australian Open, l’azzurro torna in campo al 500 di Rotterdam e regola in due set Botic Van De Zandschulp, proprio lo stesso avversario affrontato al primo turno a Melbourne. Dolcissimi ricordi, ma stavolta il successo di Jannik è stato ancor più netto, anche più del 6-3 6-3 conclusivo. Si giocava in Olanda, in casa di Botic; c’era qualche minima apprensione per capire come Sinner sarebbe sceso in campo dopo la “sbornia” del primo successo Slam. Nessuna sbornia, solo tanta voglia di lavorare e di vincere, come mostrato nel video social che riprendeva Jan a sudare sul tapis roulant a Roma poche ore dopo esser sbarcato dall’Australia. Con questa mentalità da campione e fame di migliorarsi continuamente, l’altoatesino è arrivato a Rotterdam bello carico, pronto ad esplodere la potenza, intensità e precisione del suo tennis, davvero troppo veloce e consistente per un Van De Zandschulp che c’ha provato, ma che è stato respinto con perdite.

Mai s’è avuta la sensazione che Jannik potesse perdere o anche solo che la partita potesse complicarsi. Netto il divario tra i due, palpabile in campo il controllo totale di Sinner sul match, sui tempi di gioco, negli scambi e pure nei colpi d’inizio gioco che hanno fatto enorme differenza. Mentre l’azzurro ha servito bene e risposto benissimo, l’orange ha risposto troppo poco e troppo male per mettere in difficoltà un Jannik così sicuro e veloce. Jan ha chiuso il match con due prime palle su tre in campo, perdendo solo 4 punti (88%), e pure con la seconda ottimo il 60% di trasformazione. Forte di una battuta così sicura e continua, Sinner ha preso possesso del match con la risposta. Van De Zandschulp serve forte, ma non è rapido con i piedi all’uscita dal servizio; Jannik ne è consapevole ed ha puntato a rispondere con altissima percentuale ed accuratezza al centro, nei piedi del rivale, in modo da disarmarlo soprattutto sul lato del diritto, dove l’ampia apertura necessita di un tempo che l’azzurro gli ha rubato costantemente.

Per questo Botic ha preso rischi indicibili col diritto, per chiudere il punto rapidamente e non crollare nello scambio in progressione dove non c’è gara contro Jannik. C’è riuscito solo a tratti, con troppi errori e diverse difese di Sinner bellissime, clamorose alcune estreme ma gestite con la forza nelle gambe e mentale del campione. Proprio un paio di quelle situazioni, ribaltando da difesa ad attacco, sono state degli “Uppercut” violentissimi per l’olandese, dai quali non s’è ripreso. Il tennis di Jannik oggi è di una consistenza, costanza nel ritmo e velocità superiori alle capacità di reazione e difesa di VDZ, il campo ha parlato chiaro.

È piaciuta molto l’attitudine di Sinner, da campione vero. Voleva vincere e convincere, scendere in campo da n.1 del tabellone e non deludere le attese del pubblico. C’è riuscito in pieno, demolendo palla dopo palla il giocatore di casa e confermandosi favorito del torneo. Sembra lo Jannik ammirato a Melbourne per brillantezza atletica (come è scattato in alcuni recuperi da metri fuori da campo!), per precisione nei colpi, efficacia al servizio e sicurezza negli impatti. Tutto liscio, tutto praticamente perfetto. Non una sbavatura, e anzi, come ha superato l’unico momento “no” durato l’arco tre punti è la dimostrazione della forza mentale e maturità raggiunta e consolidata da Sinner. Inizio del secondo set, Sinner scivola sotto 0-40, senza che il rivale abbia fatto alcunché. Il “vecchio” Jannik, dopo aver vinto il primo set, avrebbe ceduto quel game. Il Sinner 2024 NO: servizi perfetti, diritti in anticipo, via dentro al campo a prendersi lo spazio per chiudere il punto. 5 punti fila, uno meglio dell’altro, e via verso il successo strappando subito dopo il break. Mentalità da Black Mamba, quel che l’ha reso un grande campione. Al prossimo turno c’è Monfils, e ci sarà da divertirsi sicuramente. Appuntamento domani sera, ore 19.30. Non mancate.

Marco Mazzoni

La cronaca

Jannik torna in campo a Rotterdam, vince il sorteggio e sceglie di rispondere al servizio di Van De Zandschulp. Vince il primo punto dopo il Match Point storico a Melbourne, comanda uno scambio col diritto. Poi entra in moto il servizio di Botic, con ben 3 Ace di fila vince il primo game. Nessun problema per Sinner nel suo primo turno, un errore col diritto ma comanda e impatta 1 pari. Si spinge forte dal centro, prevalentemente col diritto, a un ritmo così alto che è l’olandese a sbagliare per primo. E quando lo scambio si sposta a sinistra, …son dolori per Botic. 15-40, prime palle break per Jannik nel terzo game. Il servizio aiuta VDZ, è evidente che il massimo rendimento della battuta è per lui indispensabile. Non sfrutta nemmeno una terza chance l’azzurro, 2-1 per l’orange. Nel quinto game Jannik cambia ritmo: prima un bel passante vincente, poi trova profondità in risposta e Botic forza lungo col diritto. Il BREAK arriva sul 30-40, con un altro passante di diritto a disarmare un attacco non proprio perfetto del rivale. 3-2 e servizio Sinner. La profondità dei drive dell’italiano costringe l’olandese ad accelerare troppo i suoi tempi di gioco, penalizzati anche da un’apertura sul diritto molto ampia. A zero Jan consolida il break, 4-2 (parziale di 12 punti a 3). Sinner vince un punto difensivo pazzesco nel primo punto dell’ottavo game, non molla niente e ritrova coordinazione dopo una rincorsa all’indietro assassina. Sta benissimo fisicamente e dà l’impressione di essere in controllo, nonostante Van De Zandschulp ci provi con tutta la sua forza col diritto. Ci prova con troppa forza Botic, alterna bordate quasi ingestibili a troppi errori. Sul 5-3, ai vantaggi, Jannik risponde molto rapido, nei pressi dei piedi e sul diritto, e l’olandese non fa in tempo ad aprire bene, e sbaglia. Set Point Sinner. È lo scambio più lungo del set, prova a spingere ma il muro di Jannik non crolla, e alla fine sbaglia. SET Sinner, 6-3 con doppio break. Un set dominato dall’azzurro, apparso nettamente superiore nello scambio e in risposta. 60% di prime per Jannik, con uno strepitoso 89% dei punti vinti (solo uno perso). Controllo.

Jannik scatta alla battuta nel secondo set. Piccola distrazione, un paio di errori e lo score segna 0-40, tre palle break improvvise, da difendere. Basta un reset immediato per riavviare il sistema, più rapido di un Mac M2: Ace, servizio e bordata col diritto, progressione e chiusura con lo smash. 5 punti di fila e 1-0, cancellata in un amen la piccola incertezza. Questa è una fortissima dimostrazione del salto di qualità mentale compiuto dall’azzurro, ad inizio 2023 questo turno di battuta l’avrebbe probabilmente ceduto. Duro per Botic il primo turno di servizio, da 40-15 viene rimandato ai vantaggi, ancora per il diritto che costruisce e poi distrugge. Un errore gli costa la palla break. CAPOLAVORO di Jannik in difesa: trova un passante di diritto slice, una sorta di scudisciata federeriana per controllo, una rasoiata bassa che manda in crisi la volée del rivale. BREAK Sinner, 2-0 e servizio. La zampata del campione, che scappa nel secondo set dopo aver vinto il primo, sicurissimo anche nel terzo game. 3-0 Sinner. Forte del netto vantaggio, Jannik prova qualche soluzione diversa, forza molto la seconda di servizio (commettendo anche il secondo doppio fallo del match), e cerca lo slice con la prima palla da destra, con una traiettoria notevole. Con uno scambio condotto a ritmo altissimo, Jannik vola 4-1 e sul 5-2 30-40 strappa il primo match point in risposta. Col servizio VDZ lo annulla, una bordata di pura rabbia per un match nel quale non è mai davvero riuscito a mettere alle corde l’avversario. Clamorosa la combinazione passante robusto e poi passante vincente in avanzamento di Sinner, gli vale il match point #2. Con il quinto Ace l’olandese si salva ancora. In un match un po’ sonnolento per il netto dominio dell’azzurro, arrivano proprio sul finale i punti più belli, con un Botic finalmente sorridente dopo una prodezza sulla rete che gli vale il punto del 3-5. Serve per chiudere Jannik, lo fa senza alcuna sbavatura, con un altro Ace da destra con slice (molto efficace oggi) e poi una chiusura comoda da tre quarti campo sul Match Point. Ottima prestazione, chiude con autorità e sicurezza. Domani, ore 19.30, c’è LaMonf. Sarà un bello spettacolo.

ATP Rotterdam Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 3 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-1 → 4-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Sinner 317 vs. Van de Zandschulp 235

– **Aces**: Sinner 4 vs. Van de Zandschulp 5

– **Double Faults**: Sinner 2 vs. Van de Zandschulp 1

– **First Serve %**: Sinner 68% (32/47) vs. Van de Zandschulp 65% (46/71)

– **First Serve Points Won %**: Sinner 88% (28/32) vs. Van de Zandschulp 70% (32/46)

– **Second Serve Points Won %**: Sinner 60% (9/15) vs. Van de Zandschulp 32% (8/25)

– **Break Points Saved**: Sinner 100% (3/3) vs. Van de Zandschulp 63% (5/8)

– **Service Games Played**: Both played 9 service games.

#### Return Stats

– **Return Rating**: Sinner 169 vs. Van de Zandschulp 53

– **First Serve Return Points Won %**: Sinner 30% (14/46) vs. Van de Zandschulp 13% (4/32)

– **Second Serve Return Points Won %**: Sinner 68% (17/25) vs. Van de Zandschulp 40% (6/15)

– **Break Points Converted**: Sinner 38% (3/8) vs. Van de Zandschulp 0% (0/3)

– **Return Games Played**: Both played 9 return games.

#### Point Stats

– **Net Points Won**: Sinner 69% (11/16) vs. Van de Zandschulp 40% (4/10)

– **Winners**: Both players hit 17 winners.

– **Unforced Errors**: Sinner 10 vs. Van de Zandschulp 12

– **Service Points Won %**: Sinner 79% (37/47) vs. Van de Zandschulp 56% (40/71)

– **Return Points Won %**: Sinner 44% (31/71) vs. Van de Zandschulp 21% (10/47)

– **Total Points Won**: Sinner 58% (68/118) vs. Van de Zandschulp 42% (50/118)

#### Service Speed

– **Max Speed**: Sinner 210 km/h (130 mph) vs. Van de Zandschulp 216 km/h (134 mph)

– **1st Serve Average Speed**: Sinner 196 km/h (121 mph) vs. Van de Zandschulp 198 km/h (123 mph)

– **2nd Serve Average Speed**: Sinner 172 km/h (106 mph) vs. Van de Zandschulp 169 km/h (105 mph)