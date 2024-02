Andrea Vavassori, debutto da sogno a Buenos Aires

Nel cuore pulsante del tennis sudamericano, sulla terra rossa di Buenos Aires, Andrea Vavassori ha fatto il suo ingresso nel torneo ATP con una prestazione che sarà ricordata. Il piemontese ha dominato l’incontro contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild, imponendosi con un netto 6-3, 6-1 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Questa vittoria non solo segna un esordio fantastico nel torneo ma proietta Vavassori, attualmente numero 152 del mondo, verso la Top-140 della classifica ATP.

La chiave del successo di Vavassori è stata la sua straordinaria efficacia al servizio, con diciotto punti vinti su ventuno con la prima di servizio. Nonostante avesse concesso quattro opportunità di break al suo avversario, il tennista italiano è riuscito a neutralizzarle tutte, dimostrando una concentrazione degne di nota. D’altro canto, Seyboth Wild ha incontrato notevoli difficoltà nei suoi turni di servizio, trovandosi a dover difendere ben quindici palle break.

Già dall’inizio dell’incontro, la battaglia per il break ha acceso la partita: Vavassori ha annullato una palla break nel secondo game, mentre Seyboth Wild ne ha salvate quattro tra il terzo e il quinto gioco. Il settimo game si è trasformato in una vera e propria lotta, con Vavassori che, alla sesta occasione, è riuscito a conquistare il servizio dell’avversario. Nel gioco successivo sul 4 A 3, nonostante si sia trovato sotto 0-40, l’azzurro ha compiuto una bella rimonta, vincendo un game cruciale per il prosieguo dell’incontro e chiudendo poi il set per 6 a 3 con un nuovo break.

Il secondo set è stato un vero e proprio monologo di Vavassori, che si è rapidamente portato sul 5-0, accumulando un doppio break di vantaggio. Seyboth Wild, privo delle energie necessarie per tentare una reazione, è riuscito solamente a evitare il “bagel”, cedendo il set per 6-1.

Il prossimo avversario di Vavassori sarà il serbo Laslo Djere, numero sette del seeding, che ha superato Marin Cilic in rimonta, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-0. La sfida contro Djere si prospetta come un’interessante verifica del livello di gioco di Vavassori.

ATP Buenos Aires Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 Thiago Seyboth Wild Thiago Seyboth Wild 3 1 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-0 → 5-0 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Vavassori 298 vs. Seyboth Wild 196

– **Aces**: Vavassori 4 vs. Seyboth Wild 1

– **Double Faults**: Vavassori 2 vs. Seyboth Wild 4

– **First Serve %**: Vavassori 57% (23/40) vs. Seyboth Wild 62% (44/71)

– **First Serve Points Won %**: Vavassori 87% (20/23) vs. Seyboth Wild 59% (26/44)

– **Second Serve Points Won %**: Vavassori 53% (9/17) vs. Seyboth Wild 33% (9/27)

– **Break Points Saved**: Vavassori 100% (4/4) vs. Seyboth Wild 79% (15/19)

– **Service Games Played**: Vavassori 6 vs. Seyboth Wild 7

#### Return Stats

– **Return Rating**: Vavassori 186 vs. Seyboth Wild 60

– **First Serve Return Points Won %**: Vavassori 41% (18/44) vs. Seyboth Wild 13% (3/23)

– **Second Serve Return Points Won %**: Vavassori 67% (18/27) vs. Seyboth Wild 47% (8/17)

– **Break Points Converted**: Vavassori 21% (4/19) vs. Seyboth Wild 0% (0/4)

– **Return Games Played**: Vavassori 7 vs. Seyboth Wild 6

#### Point Stats

– **Service Points Won %**: Vavassori 73% (29/40) vs. Seyboth Wild 49% (35/71)

– **Return Points Won %**: Vavassori 51% (36/71) vs. Seyboth Wild 28% (11/40)

– **Total Points Won**: Vavassori 59% (65/111) vs. Seyboth Wild 41% (46/111)

Marco Rossi